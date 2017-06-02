Заработала детская железная дорога от Заельцовского парка до зоопарка

Станция «Спортивная». На перроне многолюдно. В Заельцовский парк прибывает первый в этом сезоне поезд. Железную дорогу хоть и называют детской, но тут все по-взрослому. Пассажиры усаживаются. Гудок — и в путь!
Впереди пять станций. Конечная — зоопарк имени Ростислава Шило. Поезда будут курсировать по маршруту до конца сентября. Ежедневно, кроме понедельника и вторника. Малыши младше 3 лет катаются бесплатно. Малой магистрали в этом году исполняется 12 лет. С появлением нового пешеходного моста через реку 2-я Ельцовка пассажиропоток резко увеличился. Прошлым летом впервые в истории малая магистраль перевезла почти 70 тысяч человек. В этом году ожидают еще больший пассажиропоток.
— Железная дорога, авиация — это все романтика. С одной стороны, дети балуются, играют, отдыхают, но в то же время формируется определенное мировоззрение. Вот мои внучки приедут, я тоже их сюда свожу, — сказал полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло.
Кроме пассажироперевозок, здесь детям помогают погрузиться в профессию. Всех этих мальчишек и девчонок объединяет одна страсть: железная дорога. Денис Добровольский закончил седьмой класс и уже делает первые шаги к будущей специальности. Его мечта: водить поезда.
— Я люблю технику, скажем так. Услышал, что здесь проводится такое учение. Пришел, подал документы — и меня приняли. Сказали, когда заниматься. И мы ездим каждую неделю по определенным дням и учимся, — рассказывает стажер Денис Добровольский.
На курсы ранней профориентации набирают детей с 7 по 11 классы. Сначала теория, летом практика. Ученики работают контролерами, машинистами, кассирами и дежурными на станциях.
— Мы знакомим детей с несколькими профессиями. Это и машинист, и дежурный по станции, и путеец, и локомотивщик. У ребенка есть выбор. Он расширяет свой кругозор, — говорит руководитель Западно-Сибирской железной дороги Анатолий Регер.
Сегодня на малой магистрали учатся больше тысячи двухсот детей. Получив подготовку здесь, 70% из них без труда поступают в вуз.