Заработала детская железная дорога от Заельцовского парка до зоопарка

Станция «Спортивная». На перроне многолюдно. В Заельцовский парк прибывает первый в этом сезоне поезд. Железную дорогу хоть и называют детской, но тут все по-взрослому. Пассажиры усаживаются. Гудок — и в путь!

Впереди пять станций. Конечная — зоопарк имени Ростислава Шило. Поезда будут курсировать по маршруту до конца сентября. Ежедневно, кроме понедельника и вторника. Малыши младше 3 лет катаются бесплатно. Малой магистрали в этом году исполняется 12 лет. С появлением нового пешеходного моста через реку 2-я Ельцовка пассажиропоток резко увеличился. Прошлым летом впервые в истории малая магистраль перевезла почти 70 тысяч человек. В этом году ожидают еще больший пассажиропоток.

— Железная дорога, авиация — это все романтика. С одной стороны, дети балуются, играют, отдыхают, но в то же время формируется определенное мировоззрение. Вот мои внучки приедут, я тоже их сюда свожу, — сказал полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло.

Кроме пассажироперевозок, здесь детям помогают погрузиться в профессию. Всех этих мальчишек и девчонок объединяет одна страсть: железная дорога. Денис Добровольский закончил седьмой класс и уже делает первые шаги к будущей специальности. Его мечта: водить поезда.