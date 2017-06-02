Эксперты: МС-21 из Иркутска превосходит западные аналоги
Самолет пополнит флот отечественных и иностранных авиакомпаний.
Самолет пополнит флот отечественных и иностранных авиакомпаний.
Самолет МС-21 из Иркутска превосходит сделанные на Западе аналоги по многим пунктам, заявили чиновники. Самолет пополнит флот как отечественных, так и иностранных авиакомпаний. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на Reuters.
Власти надеются, что первый в стране со времен СССР среднемагистральный пассажирский лайнер сможет стать конкурентом западным образцам.
«Полетное задание выполнено полностью. Полет прошел в штатном режиме. Замечаний, препятствующих продолжению испытаний, не выявлено», — сказал
О первом полете модели МС-21−300 неожиданно объявили строящая самолет корпорация «Иркут» и ее материнская компания — Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК). Лайнер пробыл в воздухе 30 минут, поднявшись на высоту тысяча метров и набрав скорость 300 км в час.
Наказанная западными санкциями за свою роль в украинском конфликте, Россия стремится возродить свою промышленность, чтобы снизить зависимость от иностранных технологий.
Тестовый полет, который не был заранее анонсирован для СМИ, произошел всего спустя три недели после того, как Китай провел дебютный полет нового пассажирского лайнера C919, что свидетельствует о росте конкуренции в отрасли, в которой сейчас два гегемона — Boeing и Airbus.
Также «Объединенная авиастроительная корпорация» планирует подписать твердый контракт с «Аэрофлотом» на самолеты МС-21 в 2017 году.
Россия давно пытается избавиться от заработанной еще в советское время репутации, что ее авиакомпании используют старые самолеты, которыми управляет малоопытный экипаж. Флагманский пассажирский перевозчик — Аэрофлот — в прошлом году удостоился четырех звезд из пяти возможных в рейтинге
Напомним, что президент РФ Владимир Путин поздравил
МС-21 (магистральный самолет 21 века) — российский проект семейства ближне— и среднемагистральных реактивных пассажирских узкофюзеляжных самолетов. Он рассчитан на осуществление полетов на расстояния порядка 6 тысяч км и создается в качестве замены лайнерам Ту-154 и Ту-204/214, а также самолетам зарубежного производства Airbus А320, Boeing 737 и другим. Сборка опытного экземпляра МС-21−300, оснащенного двигателями Pratt & Whitney, завешена на Иркутском авиазаводе 6 июня 2016 года. Полностью собранный МС-21 представили спустя два дня. В церемонии выкатки из ангара нового среднемагистрального пассажирского самолета принял участие