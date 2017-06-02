Эксперты: МС-21 из Иркутска превосходит западные аналоги

Самолет МС-21 из Иркутска превосходит сделанные на Западе аналоги по многим пунктам, заявили чиновники. Самолет пополнит флот как отечественных, так и иностранных авиакомпаний. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на Reuters.

Власти надеются, что первый в стране со времен СССР среднемагистральный пассажирский лайнер сможет стать конкурентом западным образцам.

«Полетное задание выполнено полностью. Полет прошел в штатном режиме. Замечаний, препятствующих продолжению испытаний, не выявлено», — сказал летчик-испытатель Олег Кононенко.

О первом полете модели МС-21−300 неожиданно объявили строящая самолет корпорация «Иркут» и ее материнская компания — Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК). Лайнер пробыл в воздухе 30 минут, поднявшись на высоту тысяча метров и набрав скорость 300 км в час.

Наказанная западными санкциями за свою роль в украинском конфликте, Россия стремится возродить свою промышленность, чтобы снизить зависимость от иностранных технологий.