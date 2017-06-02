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10:00 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Эксперты: МС-21 из Иркутска превосходит западные аналоги

Самолет пополнит флот отечественных и иностранных авиакомпаний.

Источник: IrkutskMedia.ru

Самолет МС-21 из Иркутска превосходит сделанные на Западе аналоги по многим пунктам, заявили чиновники. Самолет пополнит флот как отечественных, так и иностранных авиакомпаний. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на Reuters.

Власти надеются, что первый в стране со времен СССР среднемагистральный пассажирский лайнер сможет стать конкурентом западным образцам.

«Полетное задание выполнено полностью. Полет прошел в штатном режиме. Замечаний, препятствующих продолжению испытаний, не выявлено», — сказал летчик-испытатель Олег Кононенко.

О первом полете модели МС-21−300 неожиданно объявили строящая самолет корпорация «Иркут» и ее материнская компания — Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК). Лайнер пробыл в воздухе 30 минут, поднявшись на высоту тысяча метров и набрав скорость 300 км в час.

Наказанная западными санкциями за свою роль в украинском конфликте, Россия стремится возродить свою промышленность, чтобы снизить зависимость от иностранных технологий.

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Тестовый полет, который не был заранее анонсирован для СМИ, произошел всего спустя три недели после того, как Китай провел дебютный полет нового пассажирского лайнера C919, что свидетельствует о росте конкуренции в отрасли, в которой сейчас два гегемона — Boeing и Airbus.

Также «Объединенная авиастроительная корпорация» планирует подписать твердый контракт с «Аэрофлотом» на самолеты МС-21 в 2017 году.

Россия давно пытается избавиться от заработанной еще в советское время репутации, что ее авиакомпании используют старые самолеты, которыми управляет малоопытный экипаж. Флагманский пассажирский перевозчик — Аэрофлот — в прошлом году удостоился четырех звезд из пяти возможных в рейтинге веб-сайта Skytrax, что ставит его в один ряд с крупными европейскими и ближневосточными конкурентами и впереди таких американских компаний, как Delta и United.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин поздравил вице-премьера Дмитрия Рогозина и коллектив корпорации «Иркут» с первым в Иркутске полетом МС-21−300, который состоялся 28 мая. Заместитель председателя правительства доложил президенту об испытательном полете по телефону.

МС-21 (магистральный самолет 21 века) — российский проект семейства ближне— и среднемагистральных реактивных пассажирских узкофюзеляжных самолетов. Он рассчитан на осуществление полетов на расстояния порядка 6 тысяч км и создается в качестве замены лайнерам Ту-154 и Ту-204/214, а также самолетам зарубежного производства Airbus А320, Boeing 737 и другим. Сборка опытного экземпляра МС-21−300, оснащенного двигателями Pratt & Whitney, завешена на Иркутском авиазаводе 6 июня 2016 года. Полностью собранный МС-21 представили спустя два дня. В церемонии выкатки из ангара нового среднемагистрального пассажирского самолета принял участие премьер-министр страны Дмитрий Медведев. Летные испытания опытного экземпляра, первоначально намеченные на второй квартал 2016 года, были перенесены на 2017-й. Серийный выпуск новейшего российского лайнера МС-21, первый полет которого состоялся в Иркутске 28 мая, начнется в 2019 году. Корпорация «Иркут» планирует ежегодно производить по 70 таких лайнеров. Сейчас Иркутский авиазавод собирает три экземпляра МС-21, которые будут задействованы в испытательных полетах. Также предприятие параллельно занимается сборкой пяти серийных лайнеров. Это необходимо для выполнения программы летных испытаний в максимально короткие сроки.

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