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09:12 (мск), источник: АиФ Омск

В Омске от горячей воды отключают потребителей ТЭЦ-5 и ТЭЦ-2

Плановое отсутствие горячей воды продлится две недели.

С 00.00 часов 14 июня до 24 часов 27 июня 2017 года будет произведено отключение горячего водоснабжения потребителей Восточного, Южного, Октябрьского лучей от ТЭЦ-5 и Западного, Восточного и ТПК лучей от ТЭЦ-2, сообщили в ресурсоснабжающей организации.

Будут отключены микрорайоны Чкаловский, Кордный, 40 лет Октября, а именно дома по улицам Романенко, Ермолаева, 50 лет ВЛКСМ, Юбилейная, Товстухо, 75-й Гвардейской Бригады, П. Осьминина, пр. Космический, Пархоменко, Олимпийская, Окружная дорога, Промышленная, Индустриальная, 1-я Шинная, 3,4,5-я Кордные, 3-я Молодёжная, пер. Камерный, 20 лет РККА, Худенко, Кузнецова, Дементьева, Бердникова, 3-ий Разъезд, Масленникова, Шебалдина, Съездовская, Красных Зорь, Лермонтова, 4, 6, 16, 26, 27-я Линии, 1, 2, 3, 4-я Транспортная, Куйбышева, Ермака, Б. Хмельницкого.

Отключенными потребителями ТЭЦ-2 будут дома по улицам Спортивный проезд, П. Ильичёва, Серова, пр. Маркса, В. Иванова, Труда, Иртышская набережная, Рождественского, Рабочие, Привокзальный посёлок, пос. им. Свердлова, пос. Восточный, пос. Комсомольский, ул. Кирова, Хабаровская.

Телефон диспетчерской «Тепловых сетей»: 40−06−91.

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