Еще одно коллекторское агентство зарегистрировано в Иркутской области

Еще одно коллекторское агентство — ООО «Барс» — зарегистрировано в Иркутской области. УФССП выдало свидетельство о внесении сведений в реестр организаций. Девять протоколов об административных правонарушениях в отношении коллекторских агентств были составлены за 2017 год. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе УФССП России по Иркутской области.

После получения официальной бумаги представители ООО «Барс» имеют право общаться с должниками.

«В начале января этого года главным судебным приставом Иркутской области Теймуром Магомедовым подобные свидетельства также были вручены директорам ООО «Траст», ООО «Компания Траст», ООО «Управляющая компания Траст» и ООО «Траст — Западная Сибирь», — отметили в пресс-службе.

Закон также наделил судебных приставов правом составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 14.57 КоАП РФ, в случае выявления таковых в результате проверок по обращениям граждан по фактам нарушений требований закона.

Напомним, что с 1 января 2017 года Федеральную службу судебных приставов в качестве органа, уполномоченного вести государственный реестр и контролировать деятельность коллекторов, определил федеральный закон «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».