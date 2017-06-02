Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
От Лядовой до Бондарчук: звезды на премьере фильма «Нелюбовь»
Ученые выяснили, почему для женщин чай полезнее кофе
«Чистая победа»: глава МИД Украины о решении суда по «Газпрому»
Полуторагодовалая девочка превратилась в «спящую красавицу»
СМИ: Кети Топурия развелась с мужем (фото)
Как спросить со шторма: москвичи подсчитывают ущерб Как отремонтировать машину или дом, если страховщики отказываются платить?
«Холостяк» Илья Глинников нашел свою любовь на шоу
«Чудо-женщину» запретили к показу в Ливане
Ураган разрушил пирамиду Голода в Подмосковье
Петербург проведет реновацию по примеру Москвы
СМИ опубликовали перевод песни «Ах, Одесса» на украинский язык
В ДНР предложили захватить Донбасс за неделю
Как дочь Иосифа Пригожина отпраздновала выпускной (фото)
7 видов туфель, которые сейчас в моде
Турчинов приехал в Донбасс и заявил о желании взять Москву - СМИ
СМИ: В ДНР прокомментировали слова о силе ВСУ
АВТОВАЗ показал публике модель, которая называется УРА
5 самых красивых внедорожников и кроссоверов
Фоторепортажи
10Последний звонок-2017 в России
9Теракт в Манчестере
15Happy Birthday, Mr. President
10В тени красоты
10:12 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Еще одно коллекторское агентство зарегистрировано в Иркутской области

УФССП выдало свидетельство о внесении организации в реестр.

Источник: IrkutskMedia.ru

Еще одно коллекторское агентство — ООО «Барс» — зарегистрировано в Иркутской области. УФССП выдало свидетельство о внесении сведений в реестр организаций. Девять протоколов об административных правонарушениях в отношении коллекторских агентств были составлены за 2017 год. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе УФССП России по Иркутской области.

После получения официальной бумаги представители ООО «Барс» имеют право общаться с должниками.

«В начале января этого года главным судебным приставом Иркутской области Теймуром Магомедовым подобные свидетельства также были вручены директорам ООО «Траст», ООО «Компания Траст», ООО «Управляющая компания Траст» и ООО «Траст — Западная Сибирь», — отметили в пресс-службе.

Закон также наделил судебных приставов правом составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 14.57 КоАП РФ, в случае выявления таковых в результате проверок по обращениям граждан по фактам нарушений требований закона.

Напомним, что с 1 января 2017 года Федеральную службу судебных приставов в качестве органа, уполномоченного вести государственный реестр и контролировать деятельность коллекторов, определил федеральный закон «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
ТЭЦ-9 в Ангарске: лидерство по тепловой мощности в Иркутской области
Утвержден перечень продуктов, разрешенных к ввозу из Турции в РФ
Трамп объяснил зарубежным лидерам свое решение по климату
Черногория запретила въезд почти 150 украинцам и россиянам
ЦБ РФ начал работу над созданием национальной криптовалюты
Российский боец одержал победу над американцем за 25 секунд
СМИ узнали о попытке Трампа отменить санкции против России
«ВИМ-Авиа» на две недели отменила все чартерные рейсы
Спорт
Российские клубы в еврокубках 2017/18: даты, возможные соперники Изучаем всех соперников наших команд в следующем еврокубковом сезоне
Авто
Проект «Кортеж»: показан окончательный вариант дизайна ФГУП НАМИ, выступающее генеральным подрядчиком проекта «Кортеж», запатентовало внешность автомобиля «с типом кузова седан»
Hi-Tech
Очки со встроенной камерой: шпионский гаджет или нет? Солнечные очки Spectacles со встроенной камерой для трансляции моментов своей жизни появились в России
Кино
Алексей Гуськов снимается вместе с женой в новом фильме В приключенческой комедии «Вечная жизнь» актер исполняет главную роль, а также выступает в качестве продюсера
Недвижимость
Платежи за общедомовые нужды будут пересчитаны
«Белые пятна» реновации: комментарии юриста
Риелторы назвали цену самой дорогой хрущевки
Власти назвали условия расселения девятиэтажек в Москве
Леди
7 видов туфель, которые сейчас в моде На эти модели стоит обратить пристальное внимание
Дети
Новая беременность Анны Калашниковой вызвала осуждение и критику Теперь официально: модель вскоре станет мамой во второй раз.
Все о ремонте
Как оформить углы в квартире: 15 идей
Как выбрать ванну: 5 главных критериев
Что можно сделать из хрущевки: 5 примеров
Изобретения, которые помогают экономить воду в ванной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь