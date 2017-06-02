Омским предпринимателям обещают займы под 5%

На базе Омского фонда микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства будет создана новая структура — Фонд развития промышленности. Об этом сообщает портал «Омск здесь».

«Пока это далеко идущая идея. Как будет принято окончательное решение, фонд микрофинансирования наряду со своей деятельностью будет заниматься и предоставлением займов промышленникам. Для того, чтобы заниматься в тандеме с федеральным фондом развития промышленности, нам нужно будет выполнить определенные условия. И когда будет принято решение, мы внесем необходимые коррективы в наши юридические документы и начнём работать на предмет того, чтобы заключить соглашение с федеральным фондом развития промышленности для предоставления совместных целевых займов», — цитирует издание управляющего фондом микрофинансирования Игоря Клюева.

В облправительстве отмечают, что основной приоритет при выдаче займов будет отдан промышленным предприятиям, внедряющим высокотехнологичную продукцию, осуществляющим техническое перевооружение или создающим импортозамещающие производства. При этом схема работы регионального фонда будет ориентирована не только на крупные предприятия, но на средний и малый бизнес.

Меры поддержки планируется оказывать на возвратной основе под 5% годовых.