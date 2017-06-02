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10:29 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

На ул. Базарной на месте снесенных бараков начали строить 19-этажку

Участок с бараками на ул. Базарной был выставлен на торги в конце 2014 года.

В Красноярске началось строительство первого дома по проекту развития застроенных территорий (РЗТ). К работам приступила компания «Готика», сообщили в пресс-службе мэрии.

Участок с бараками на ул. Базарной был выставлен на торги в конце 2014 года. Победителем аукциона стала компания «Готика», предложившая цену в 23,4 млн руб. бюджету Красноярска. Несколько лет фирма занималась расселением аварийных бараков и разрабатывала проект планировки жилого квартала.

Дполнительные расходы застройщика на покупку жилья для расселяемых жильцов 8 квартир составили более 20 млн рублей. Второй аварийный дом расселил муниципалитет за счет федеральных средств.

На освободившемся участке площадью 7,7 тыс. кв. м возводится многоэтажный жилой дом высотой 19 этажей на 180 квартир. Работы планируют завершить в 2019 году. Строительство второго дома начнется в 2018 году.

На сайте застройщика сообщается, что ФСК «Готика» занимается расселением граждан из ветхих и аварийных домов барачного типа с 1998 года. За более чем 20 лет работы «Готика» построила и ввела в эксплуатацию 20 многоквартирных домов с объектами социальной инфраструктуры. В 2014 году компания «Готика» — первая среди красноярских застройщиков включилась в реализацию муниципальной программы развития застроенных территорий (РЗТ) в соответствии с федеральным законодательством. По состоянию на начало 2017 г. компания «Готика» реализует два крупных проекта РЗТ: на ул. Базарной в Кировском районе и на ул. П. Железняка в Советском районе.

«Муниципальная программа развития застроенных территорий привлекла значительные средства частных инвесторов. Благодаря реализации программы в этом году мы сможем расселить еще порядка 617 семей», — сообщила заместитель руководителя департамента градостроительства Галина Голубь.

Также в мэрии отметили, что к настоящему времени заключены 11 договоров о развитии застроенных территорий.

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