Банки возвращают ипотеку без первоначального взноса

В России вновь появилась возможность приобрести жилье в кредит без оплаты первоначального взноса. По оценке компании «Метриум Групп», такое предложение действует для 73% квартир в новостройках массового сегмента. До 2014 года такие кредиты пользовались большой популярностью на рынке, однако после начала кризиса ипотеку без первоначального взноса несколько лет было невозможно получить.

Теперь банки из-за роста конкуренции снова видят потенциал в таких программах. Они востребованы у покупателей, которые не готовы терять несколько лет, чтобы накопить на первоначальный взнос.

Теперь банки из-за роста конкуренции снова видят потенциал в таких программах. Они востребованы у покупателей, которые не готовы терять несколько лет, чтобы накопить на первоначальный взнос.

Две трети квартир массового сегмента в старых границах столицы сегодня можно купить в кредит без первоначального взноса. По данным исследования компании «Метриум Групп», такие предложения сейчас действуют в 34 новостройках массового сегмента. Это 14,3 тыс. лотов, или 73,1% от общего количества квартир в жилых комплексах комфорт- и экономкласса в старой Москве. Застройщики сейчас предлагают такие предложения от восьми банков — «Возрождение», СМП Банк, Металлинвестбанк, Промсвязьбанк, Локо-банк, Россельхозбанк, «Санкт-Петербург» и «Открытие».

Без первоначального взноса ставки начинаются от 12,95% годовых под проекты отдельных застройщиков. Минимальная ежемесячная выплата, по оценке аналитиков, сегодня составит 37,5 тыс. рублей в месяц. На эти деньги можно купить небольшую студию в строящемся доме. Для домов, которые в ближайшее время должны получить разрешение на ввод в эксплуатацию, ставки начинаются от 14%, а минимальный месячный платеж составит 53,4 тыс. рублей в месяц (за квартиру площадью 31,9 кв. м).

В случае с кредитом без первоначального взноса речь не всегда идет непосредственно об ипотеке. Застройщик одного из жилых комплексов предлагает покупателям такой заем от Локо-банка, хотя банк уже свернул программы по ипотеке для физических лиц. Как пояснил директор по маркетингу Локо-банка Денис Зверик, в данном случае речь идет о потребительском кредите.

— Потребительский кредит идет без первоначальных взносов и на любые цели, в том числе покупку жилья. Другое дело, что тут предел 5 млн рублей, этого хватит только на самое дешевое жилье. Но для части покупателей это может стать удобной альтернативой. Это более простая история, надо меньше документов, не нужно оформлять залог на квартиру, — сообщил он.

Как напомнил Денис Зверик, до 2014 года ипотека без первоначального взноса была достаточно популярным предложением.