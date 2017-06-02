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09:39 (мск), источник: Интерфакс

«ВИМ-Авиа» отменила все чартеры до 15 июня из-за сбоев в расписании

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU — Авиакомпания «ВИМ-Авиа» отменила все чартерные рейсы до 15 июня из-за сбоев в расписании, сообщает пресс-служба «ВИМ-Авиа».

Источник: РИА "Новости"

«Решение связано с необходимостью минимизировать веерные задержки рейсов, возникшие на фоне позднего прибытия трех воздушных судов с планового обслуживания» — говорится в сообщении перевозчика.

Уточняется, что с 1 июня ситуация с переносами рейсов в расписании начала стабилизироваться. Однако руководство компании посчитало скорость восстановления рабочего графика недостаточной и приняло решение о кардинальной коррекции расписания за счет чартерной программы.

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В пресс-релизе отмечается, что все обязательства перед пассажирами чартерных рейсов, которые уже были перевезены на российские и зарубежные курорты, будут выполнены.

Проблемы с перевозками у «ВИМ-Авиа» начались с конца мая. Рейсы авиакомпании задерживались по несколько часов, некоторые отменялись совсем. После задержки вылета восьми рейсов из аэропорта «Домодедово» Татарская транспортная прокуратура начала проверку перевозчика. Свердловская транспортная прокуратура также проводит проверку после задержки двух самолетов в екатеринбургском аэропорту «Кольцово».

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