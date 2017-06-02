«ВИМ-Авиа» отменила все чартеры до 15 июня из-за сбоев в расписании

Источник: РИА "Новости"

«Решение связано с необходимостью минимизировать веерные задержки рейсов, возникшие на фоне позднего прибытия трех воздушных судов с планового обслуживания» — говорится в сообщении перевозчика. Уточняется, что с 1 июня ситуация с переносами рейсов в расписании начала стабилизироваться. Однако руководство компании посчитало скорость восстановления рабочего графика недостаточной и приняло решение о кардинальной коррекции расписания за счет чартерной программы.

В пресс-релизе отмечается, что все обязательства перед пассажирами чартерных рейсов, которые уже были перевезены на российские и зарубежные курорты, будут выполнены.