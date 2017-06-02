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10:25 (мск), источник: Newslab.ru

Обманутых дольщиков «Консоли» попросили активнее подавать иски

Лишь 60 из 350 обманутых дольщиков «Консоли» подали иски о возмещении вложенных в недостроенные квартиры средств, сообщили 2 июня в пресс-службе краевой полиции.

Источник: РИА "Новости"

Напомним, в марте сотрудники ГСУ ГУ МВД по Красноярскому краю попросили откликнуться потерпевших участников долевого строительства группы компаний «Консоль». С 2007 по 2012 годы строители собирали с красноярцев деньги за квартиры, но жилье им так и не построили.

На сегодняшний момент заявления о привлечении руководителей фирмы к уголовной ответственности написали всего 60 человек, хотя по данным полиции участниками долевого строительства были 346 физических и юридических лиц.

Руководство следственной части ГСУ ГУ МВД России по краю просит граждан, перед которыми имеются не исполненные обязательства со стороны группы компаний «Консоль», обращаться по телефонам (391) 245−96−71, 245−99−34.

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