Обманутых дольщиков «Консоли» попросили активнее подавать иски

Напомним, в марте сотрудники ГСУ ГУ МВД по Красноярскому краю попросили откликнуться потерпевших участников долевого строительства группы компаний «Консоль». С 2007 по 2012 годы строители собирали с красноярцев деньги за квартиры, но жилье им так и не построили.

На сегодняшний момент заявления о привлечении руководителей фирмы к уголовной ответственности написали всего 60 человек, хотя по данным полиции участниками долевого строительства были 346 физических и юридических лиц.

Руководство следственной части ГСУ ГУ МВД России по краю просит граждан, перед которыми имеются не исполненные обязательства со стороны группы компаний «Консоль», обращаться по телефонам (391) 245−96−71, 245−99−34.