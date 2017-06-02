Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Участницы «Дома 2» и «Холостяка» претендуют на место Летучей
Ученые выяснили, почему для женщин чай полезнее кофе
«Чистая победа»: глава МИД Украины о решении суда по «Газпрому»
Тихоокеанский флот РФ получит уникальное новое оружие
Какие юбки вошли в моду этим летом
«Мерзко!»: Трамп прокомментировал фото с «его» отрезанной головой Президент США отреагировал на «шутку» женщины-комика Кэти Гриффин
От Лядовой до Бондарчук: звезды на премьере фильма «Нелюбовь»
Растолстевшая Белоснежка из мультфильма возмутила женщин
Ураган разрушил пирамиду Голода в Подмосковье
Петербург проведет реновацию по примеру Москвы
"Пусть попробуют": Миллер ответил на риск отбора Украиной газа
СМИ: в ДНР получен дрон США с секретными данными
Какие юбки вошли в моду этим летом
64-летняя жена Макрона надела мини на встречу с Меланией Трамп
Турчинов приехал в Донбасс и заявил о желании взять Москву - СМИ
СМИ: В ДНР прокомментировали слова о силе ВСУ
Чем «болеют» Lada Vesta, Hyundai Creta и другие новинки
На машину из-за ветра упало дерево: что делать
Фоторепортажи
10Последний звонок-2017 в России
10В тени красоты
12Добро пожаловать в «Твин Пикс»
20Крепостные стены XXI века
09:39 (мск), источник: PROUFU.ru

В Башкирии появится новый выезд из Уфы

Башкирия подписала соглашение о финансировании, строительстве и эксплуатации платной автомобильной дороги с компанией ВТБ.

В республике планируют построить новый выезд из Уфы на федеральную трассу М-5 «Урал».

Как сообщили в госкомитете РБ по транспорту и дорожному хозяйству, стоимость строительства дороги составит порядка 29 млрд руб., срок действия договора — 25 лет. В рамках этого проекта достроят тоннель, появится мостовой переход и автомобильная дорога. Будет создана система взимания платы и управления дорожным движением.

Стоит отметить, что строительство Восточного выезда из Уфы это заключительный этап выхода на федеральные трассы М-5 и М-7. По мнению экспертов, реализация проекта имеет важное значение для развития близлежащих населенных пунктов и региональной инфраструктурной сети. Восточный выезд поможет разгрузить трассы, а также обеспечит горожанам более удобный въезд на трассу М-5 «Урал».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Линия Ялалова: Хорошая мина при плохой игре или выигрыш мэра?
Трамп объяснил зарубежным лидерам свое решение по климату
Утвержден перечень продуктов, разрешенных к ввозу из Турции в РФ
Путин оценил деятельность российских спецслужб
Минздрав намерен запретить курение в фильмах
Российский боец одержал победу над американцем за 25 секунд
СМИ узнали о попытке Трампа отменить санкции против России
«ВИМ-Авиа» на две недели отменила все чартерные рейсы
Спорт
Манчини: «Зенит» — лучший клуб РФ, мы обязательно завоюем трофеи Итальянский специалист Роберто Манчини прокомментировал своё назначение на должность главного тренера "Зенита"
Авто
Проект «Кортеж»: показан окончательный вариант дизайна ФГУП НАМИ, выступающее генеральным подрядчиком проекта «Кортеж», запатентовало внешность автомобиля «с типом кузова седан»
Hi-Tech
Очки со встроенной камерой: шпионский гаджет или нет? Солнечные очки Spectacles со встроенной камерой для трансляции моментов своей жизни появились в России
Кино
«Холостяк» Илья Глинников нашел свою любовь на шоу В финальном выпуске программы актер выберет спутницу жизни
Недвижимость
Китайцы планируют построить тоннель в Крым
«Белые пятна» реновации: комментарии юриста
Сбербанк планирует выдавать ипотеку за один день
Власти назвали условия расселения девятиэтажек в Москве
Леди
7 видов туфель, которые сейчас в моде На эти модели стоит обратить пристальное внимание
Дети
Новая беременность Анны Калашниковой вызвала осуждение и критику Теперь официально: модель вскоре станет мамой во второй раз.
Все о ремонте
В интерьер вернулась мода на 1970-е
Как оформить открытый балкон: 12 идей
Как по-разному использовать подушки в интерьере?
Как обустроить квартиру-студию: 10 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь