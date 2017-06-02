В Башкирии появится новый выезд из Уфы

В республике планируют построить новый выезд из Уфы на федеральную трассу М-5 «Урал».

Как сообщили в госкомитете РБ по транспорту и дорожному хозяйству, стоимость строительства дороги составит порядка 29 млрд руб., срок действия договора — 25 лет. В рамках этого проекта достроят тоннель, появится мостовой переход и автомобильная дорога. Будет создана система взимания платы и управления дорожным движением.

Стоит отметить, что строительство Восточного выезда из Уфы это заключительный этап выхода на федеральные трассы М-5 и М-7. По мнению экспертов, реализация проекта имеет важное значение для развития близлежащих населенных пунктов и региональной инфраструктурной сети. Восточный выезд поможет разгрузить трассы, а также обеспечит горожанам более удобный въезд на трассу М-5 «Урал».