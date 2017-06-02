Новак рассказал, когда заработают крымские ТЭС

«Мы рассчитываем, что первые два блока будут введены уже в 2018 году. Ближе к началу 2018 года», — сообщил Новак.

В Севастополе и Симферополе сейчас строятся газовые ТЭС мощностью по 470 МВт для обеспечения базовой генерации. Каждая из них будет иметь по два энергоблока.

В Севастополе и Симферополе сейчас строятся газовые ТЭС мощностью по 470 МВт для обеспечения базовой генерации. Каждая из них будет иметь по два энергоблока.

Первую очередь электростанций — два блока мощностью по 235 МВт каждый — планировалось ввести в эксплуатацию к сентябрю 2017 года, вторую очередь — в марте 2018 года.

В конце 2016 года гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов говорил, что подрядчик строительства, входящая в госкорпорацию компания «Технопромэкспорт», не успевает ввести первые блоки ТЭС в срок.

При этом он отметил, что компания ведет переговоры по закупкам генерирующего оборудования для ТЭС. По словам Чемезова, Россия планирует заключить контракт с Ираном на поставку турбин для крымских ТЭС.