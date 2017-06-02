Акимат: Рост цен в Астане не связан с ЭКСПО
Вместе с тем, власти столицы заявили, что не допустят необоснованного роста цен.
Вместе с тем, власти столицы заявили, что не допустят необоснованного роста цен.
Цены на лук, картофель, капусту и морковь растут
Мониторинг цен на основные виды продуктов питания, проводимый ежедневно сотрудниками управления сельского хозяйства, показал значительный рост цен в мае на овощи. В частности, лук подорожал на 41,9%, картофель — 22,2%, капуста -19,8%, морковь -18,2%.
Причиной роста является сезонное уменьшение запасов вышеперечисленных овощей, сообщили оптовые поставщики. В частности,
В Управлении сельского хозяйства Астаны сообщили, что не допустят необоснованного роста цен.
«При выявлении фактов повышения цен информация направляется в департамент по регулированию естественных монополий и защите конкуренции по городу Астана. С начала года направлено пять сигналов. С 19 марта проведено 20 еженедельных ярмарок, где реализовано около 31 тонны продукции. Проведено шесть региональных ярмарок (Жамбылской,
Тем временем в Астане формируют продовольственный стабфонд и закупают для него товары, которые могут подорожать в ближайшее время.