Акимат: Рост цен в Астане не связан с ЭКСПО

Мониторинг цен на основные виды продуктов питания, проводимый ежедневно сотрудниками управления сельского хозяйства, показал значительный рост цен в мае на овощи. В частности, лук подорожал на 41,9%, картофель — 22,2%, капуста -19,8%, морковь -18,2%.

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Причиной роста является сезонное уменьшение запасов вышеперечисленных овощей, сообщили оптовые поставщики. В частности, из-за дефицита продукции закупочные цены на картофель из Акмолинской области выросли на 92%, на лук из ЮКО — на 80%, на морковь из Павлодара, Кыргызстана — на 57%, капусту из Акмолинской области — на 69%.

В Управлении сельского хозяйства Астаны сообщили, что не допустят необоснованного роста цен.

«При выявлении фактов повышения цен информация направляется в департамент по регулированию естественных монополий и защите конкуренции по городу Астана. С начала года направлено пять сигналов. С 19 марта проведено 20 еженедельных ярмарок, где реализовано около 31 тонны продукции. Проведено шесть региональных ярмарок (Жамбылской, Южно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Атырауской областей), где реализовано порядка 754 тонны продукции», — отметили в ведомстве.

Тем временем в Астане формируют продовольственный стабфонд и закупают для него товары, которые могут подорожать в ближайшее время.