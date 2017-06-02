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10:26 (мск), источник: РИА Новости

Власти Москвы рассказали о среде комфорт-класса и реновации

МОСКВА, 2 июн — РИА Недвижимость. Жилая среда «комфорт-класса», которую хотят создавать в Москве в рамках программы реновации, будет представлять собой энергоэффективную квартальную застройку с новыми инженерными сетями и новыми стандартами благоустройства, сообщил РИА Недвижимость в кулуарах ПМЭФ глава департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин.

Источник: Агентство «Москва»

По его словам, при формировании среды комфорт-класса власти города намерены придерживаться 9 принципов. «Это квартальная застройка, парковочные пространства, новые инжернерные сети, новые стандарты благоустройства, энергоэффективность, безопасность, доступность для инвалидов, доступные услуги и улучшенная отделка», — пояснил он.

При этом, отметил он, принцип безопасности будет предполагать установку в новых домах систем дымоудаления и противопожарной автоматики, камер видеонаблюдения в подъезде и домофонов в каждой квартире. Кроме того, в них будут эвакуационные лестницы и незадымляемые лоджии и балконы.

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В свою очередь в рамках принципа энергоэффективности горожане получат современные ограждающие конструкции, приборы учета воды, тепла и электроэнергии, энергосберегающее освещение подъездов и, как результат, снижение затрат на коммунальные платежи.

«Первые этажи получат общественную функцию — на них разместятся торговля, общепит, социально-бытовое обслуживание или культурно-досуговые функции. В свою очередь улучшенная отделка будет означать наличие ремонта “под ключ” с высококачественным линолеумом, обоями светлых тонов с возможностью окрашивания, качественной керамической плиткой и шумозащитными пластиковыми окнами и дверьми», — рассказал Левкин.

Глава департамента градостроительной политики также пообещал, что в результате реновации во дворах, кроме детских и спортивных площадок, будут установлены малые архитектурные формы, обустроены скверы, а на свободных территориях созданы народные парки.

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Редакция проекта Новости.Mail.Ru кратко и наглядно отвечает на вопросы, волнующие жителей столичных пятиэтажек.

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