Власти Москвы рассказали о среде комфорт-класса и реновации

По его словам, при формировании среды комфорт-класса власти города намерены придерживаться 9 принципов. «Это квартальная застройка, парковочные пространства, новые инжернерные сети, новые стандарты благоустройства, энергоэффективность, безопасность, доступность для инвалидов, доступные услуги и улучшенная отделка», — пояснил он.

При этом, отметил он, принцип безопасности будет предполагать установку в новых домах систем дымоудаления и противопожарной автоматики, камер видеонаблюдения в подъезде и домофонов в каждой квартире. Кроме того, в них будут эвакуационные лестницы и незадымляемые лоджии и балконы.