«Воронежтеплосеть» забыла выплатить своим работникам 20 млн рублей

В Воронеже прокуроры проверили муниципальные предприятия города. Оказалось, что там нередко нарушают трудовое законодательство. Так, в коллективном договоре «Воронежтеплосети» прописаны единовременные выплаты вознаграждения за выслугу лет. Их должны выплачивать ежегодно в начале года.

«Но в первом квартале 2017 года указанные выплаты в размере более чем 20 млн рублей работникам предприятия своевременно не были произведены», — рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Деньги работникам выплатили лишь после вмешательства надзорного ведомства. Также нашли нарушения в МКП «Берег», МКП «Чайка», «Воронежпассажиртранс» и «ЭкоЦентр». Здесь сотрудникам не оплачивали вовремя отпуска и не выдавали в срок выплаты при увольнении.

О всех обнаруженных нарушениях прокурор Воронежа проинформировал мэра.