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10:37 (мск), источник: Ежедневник.by

Россия предложила странам ЕАЭС уничтожать продукты без документов

Без документов проблематично определить качество и происхождение продуктов. Соответственно, их нельзя назвать безопасными для употребления в пищу, считают в Россельхознадзоре.

Источник: Ежедневник.by

Об этом «Известиям» рассказал руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Без документов проблематично определить качество и происхождение продуктов. Соответственно, их нельзя назвать безопасными для употребления в пищу.

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт сообщил, что предложение уничтожать продукцию без сопроводительных документов было сделано на совещании в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) на уровне первых заместителей председателей правительства. Россию, по словам чиновника, представлял первый вице-премьер Игорь Шувалов.

— Мы внесли предложение. Продукцию, поступающую на территорию ЕАЭС без фитосанитарных сопроводительных и ветеринарных сопроводительных документов необходимо уничтожать, — сказал Сергей Данкверт.

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По словам главы Россельхознадзора, проблематично определить качество и происхождение продуктов без документов.

— Импорт такой продукции начал расти, когда мы стали активнее работать на границах Казахстана и Беларуси, изучая происхождение продуктов. Все документы, в том числе иностранные, мы идентифицируем достаточно быстро. Тогда стали возить без документов, — рассказал Сергей Данкверт.

Он уточнил, что по нынешней процедуре продукция без документов возвращается поставщику.

— В этом году мы вернули в Казахстан четыре тыс. тонн такой продукции за первые четыре месяца. У нас уже пять стран в союзе, и бесконечно вылавливать нелегальную продукцию становится сложно. Уговаривать бизнес не возить без документов — тоже, — пояснил Сергей Данкверт.

В аппарате вице-премьера Игоря Шувалова не смогли предоставить комментариев.

В пресс-службе ЕЭК не располагают информацией о предложении.

Источник в правительстве рассказал, что импортную продукцию без документов при ввозе в Россию и так уничтожают сами импортеры.

— На каждой таможне есть печки. Невыгодно везти товар обратно, — пояснил собеседник «Известий».

Он также сообщил, что самая частая причина отказа в разрешении на провоз продуктов через границу — это проблемы с документами.

Россельхознадзор проверяет продукцию на 36 временных контрольных ветеринарных пунктах на казахстанско-российском участке границы и еще на шести пунктах — на белорусско-российском участке. Они были организованы для исполнения указа президента России «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации». По итогам работы Россельхознадзора в 2016 году всего на временных контрольных пунктах было досмотрено более 181 тыс. партий товаров.

Как ранее писали «Известия», предложение уничтожать продукты без фитосанитарных сопроводительных документов содержалось в проекте доклада Россельхознадзора об итогах работы в прошлом году. В нем же служба предлагала отправлять под бульдозер и поступающую в страну фальсифицированную продукцию. Тогда глава Союза потребителей России Петр Шелищ посчитал, что в год под уничтожение по новым нормам могут подпадать продукты на сумму до 0,5 трлн рублей.

Исполнительный директор Национального плодоовощного союза Михаил Глушков согласен с предложением Россельхознадзора.

— Продукция, которая ввозится без документов, может быть сомнительного качества и опасной для здоровья человека. Конечно, ее нужно уничтожать. Стоить это будет копейки в случае с сельскохозяйственными импортерами — придется заплатить только за топливо для бульдозера. Потом ввоз таких товаров прекратится, так как это станет невыгодным для поставщиков, — считает Михаил Глушков.

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