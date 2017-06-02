Россия предложила странам ЕАЭС уничтожать продукты без документов
Без документов проблематично определить качество и происхождение продуктов. Соответственно, их нельзя назвать безопасными для употребления в пищу, считают в Россельхознадзоре.
Без документов проблематично определить качество и происхождение продуктов. Соответственно, их нельзя назвать безопасными для употребления в пищу, считают в Россельхознадзоре.
Об этом «Известиям» рассказал руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Без документов проблематично определить качество и происхождение продуктов. Соответственно, их нельзя назвать безопасными для употребления в пищу.
Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт сообщил, что предложение уничтожать продукцию без сопроводительных документов было сделано на совещании в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) на уровне первых заместителей председателей правительства. Россию, по словам чиновника, представлял первый
— Мы внесли предложение. Продукцию, поступающую на территорию ЕАЭС без фитосанитарных сопроводительных и ветеринарных сопроводительных документов необходимо уничтожать, — сказал Сергей Данкверт.
По словам главы Россельхознадзора, проблематично определить качество и происхождение продуктов без документов.
— Импорт такой продукции начал расти, когда мы стали активнее работать на границах Казахстана и Беларуси, изучая происхождение продуктов. Все документы, в том числе иностранные, мы идентифицируем достаточно быстро. Тогда стали возить без документов, — рассказал Сергей Данкверт.
Он уточнил, что по нынешней процедуре продукция без документов возвращается поставщику.
— В этом году мы вернули в Казахстан четыре тыс. тонн такой продукции за первые четыре месяца. У нас уже пять стран в союзе, и бесконечно вылавливать нелегальную продукцию становится сложно. Уговаривать бизнес не возить без документов — тоже, — пояснил Сергей Данкверт.
В аппарате
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Источник в правительстве рассказал, что импортную продукцию без документов при ввозе в Россию и так уничтожают сами импортеры.
— На каждой таможне есть печки. Невыгодно везти товар обратно, — пояснил собеседник «Известий».
Он также сообщил, что самая частая причина отказа в разрешении на провоз продуктов через границу — это проблемы с документами.
Россельхознадзор проверяет продукцию на 36 временных контрольных ветеринарных пунктах на
Как ранее писали «Известия», предложение уничтожать продукты без фитосанитарных сопроводительных документов содержалось в проекте доклада Россельхознадзора об итогах работы в прошлом году. В нем же служба предлагала отправлять под бульдозер и поступающую в страну фальсифицированную продукцию. Тогда глава Союза потребителей России Петр Шелищ посчитал, что в год под уничтожение по новым нормам могут подпадать продукты на сумму до 0,5 трлн рублей.
Исполнительный директор Национального плодоовощного союза Михаил Глушков согласен с предложением Россельхознадзора.
— Продукция, которая ввозится без документов, может быть сомнительного качества и опасной для здоровья человека. Конечно, ее нужно уничтожать. Стоить это будет копейки в случае с сельскохозяйственными импортерами — придется заплатить только за топливо для бульдозера. Потом ввоз таких товаров прекратится, так как это станет невыгодным для поставщиков, — считает Михаил Глушков.