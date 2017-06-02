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10:24 (мск), источник: АиФ Новосибирск

На рынок Новосибирска не пустили контрабандные овощи и фрукты

Поток контрабандной продукции в Новосибирскую область вырос в 8 раз.

Источник: AP 2017

В этом году Россельхознадзор не пустил на границе две тысячи тонн овощей и фруктов из ближнего зарубежья. Об этом сообщают на сайте ведомства.

При этом, если сравнить с прошлым годом, в этом году объему контрабандной продукции увеличились примерно в 8 раз. В первую очередь, это связано с тем, что в ведомстве усилили меры по контролю за незаконным ввозом продуктов питания на территорию региона.

Через пост, который расположен в Карасуке НСО, проходят фрукты и овощи из Казахстана и Кыргызстана. Но происхождение плодов было разным. То есть, возможно, некоторые продукты поставщики закупили в других странах. За прошедшие месяцы этого года в Новосибирскую область через пост в Карасуке пытались перевезти 956 тонн продукции растениеводства из Казахстана, 884 тонны из Кыргызстана, 202 тонны из Узбекистана, 80 тонн из Таджикистана. Кроме того, 20 тонн хурмы, 18 тонн перцев и 1,5 тонны томатов из Китайской Народной Республики. А также полтонны мандаринов из Марокко и Пакистана.

Почти все плодово-овощные, которые пытались привезти сюда незаконно, планировалось продавать на Хилокском рынке. Инспекторы не пропускали продукцию из-за того, что на упаковках не было маркировки или документов. Все товары отправились домой.

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