Татарстан, Чувашия и Москва стали лидерами рейтинга инвестпривлекательности регионов АСИ

Татарстан третий год подряд возглавил рейтинг, второе и третье места изменились. В прошлом году их занимали Белгородская и Калужская области.
Рейтинг составляется Агентством стратегических инициатив (АСИ) вместе с ведущими деловыми объединениями. Он оценивает эффективность работы региональных властей по формированию благоприятной
Итоги рейтинга
«Татарстан уже который год показывает традиционно высокие результаты. Второе и третье место поменялись, но это не значит, что регионы остановились в развитии. Совсем нет, растет вся двадцатка лидеров, разница между регионами- лидерами минимальна», — рассказала ТАСС генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.
Как ранее отмечала глава АСИ, сейчас разница регионов исчисляется в десятых, сотых, а конкуренция увеличивается. По ее словам,
Четвертое место в рейтинге заняла Тульская область, пятое — Калужская. Далее в десятке лидеров расположилась Тюменская область, Краснодарский край, Воронежская, Московская, Ульяновская области. Во второй десятке — Тамбовская, Костромская области, Башкирия, Липецкая, Владимирская, Ростовская области,
О форуме
Петербургский международный экономический форум проходит с 1 по 3 июня. Мероприятия форума объединены девизом «В поисках нового баланса в глобальной экономике». ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным