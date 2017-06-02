Татарстан, Чувашия и Москва стали лидерами рейтинга инвестпривлекательности регионов АСИ

Татарстан третий год подряд возглавил рейтинг, второе и третье места изменились. В прошлом году их занимали Белгородская и Калужская области.

Рейтинг составляется Агентством стратегических инициатив (АСИ) вместе с ведущими деловыми объединениями. Он оценивает эффективность работы региональных властей по формированию благоприятной бизнес-среды. В 2017 году индекс впервые охватил все субъекты.

Итоги рейтинга

«Татарстан уже который год показывает традиционно высокие результаты. Второе и третье место поменялись, но это не значит, что регионы остановились в развитии. Совсем нет, растет вся двадцатка лидеров, разница между регионами- лидерами минимальна», — рассказала ТАСС генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.

Как ранее отмечала глава АСИ, сейчас разница регионов исчисляется в десятых, сотых, а конкуренция увеличивается. По ее словам, каких-то серьезных падений регионов в новом рейтинге нет, а общий индекс субъектов растет. Однако у некоторых регионов наблюдаются инфраструктурные проблемы, которые сложно решить за короткий промежуток времени, что и влияет на положение в рейтинге.

Четвертое место в рейтинге заняла Тульская область, пятое — Калужская. Далее в десятке лидеров расположилась Тюменская область, Краснодарский край, Воронежская, Московская, Ульяновская области. Во второй десятке — Тамбовская, Костромская области, Башкирия, Липецкая, Владимирская, Ростовская области, Санкт-Петербург, Мордовия, Ивановская и Ленинградская области.

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