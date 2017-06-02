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11:13 (мск), источник: Вести - Калининград

На ПМЭФ объявлен первый резидент индустриального парка «Храброво»

На Петербургском международном экономическом форуме Корпорация развития Калининградской области подписала соглашение с компанией «Лифт Калининград».

Источник: Вести - Калининград

Стороны договорились о взаимодействии в реализации на площадке индустриального парка «Храброво» инвестиционного проекта по производству подъемно-транспортного оборудования стоимостью более 154 млн рублей. На новом предприятии планируется создать не менее 50 рабочих мест.

Корпорация предоставляет инвестору на льготных условиях территорию для строительства завода и сопровождает инвестпроект на всех стадиях его реализации: начиная от проектирования до получения разрешения на строительство и далее — при вводе завода в эксплуатацию. Также инвестору помогут найти подходящие инструменты государственной поддержки.

«Компания “Лифт Калининград” научилась применять самые лучшие передовые технологии в своей отрасли. Они успешно освоили нестандартные решения, такие как промышленные лифты с большой грузоподъемностью, способные перемещать целые грузовики. На территории индустриального парка “Храброво” будет локализован интересный, наукоемкий и очень нужный региону проект: с высоким уровнем локализации, реализующий стратегию импортозамещения в производстве сложного оборудования. И это лишь первый этап. У компании есть хорошие перспективы выхода и на зарубежные рынки», — заявил генеральный директор Корпорации Владимир Зарудный.

«Мы занимаемся проектированием, четко понимая инфраструктурные параметры нашей промплощадки. Это существенно облегчает работу, а поддержка Корпорации — упрощает оформление исходно-разрешительной документации», — заявил генеральный директор компании «Лифт Калининград» Николай Середа.

По его словам, компания планирует представить свой проект в «Храброво» на одном из ближайших заседаний Совета по улучшению инвестиционного климата в Калининградской области. Также обсуждается возможность участия предприятия в программе капитального ремонта многоквартирных домов в Калининградской области.

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«Предварительно мы проработали такой проект с региональным Фондом капремонта. В течение одного года потребуется заменить 400 лифтов на общую сумму примерно 700 миллионов рублей. Готовы предложить установку наших, калининградских лифтов, причём с пятилетней отсрочкой по оплате», — сообщил Николай Середа.

Помимо компании «Лифт Калининград» резидентами промышленного парка «Храброво» в Калининградской области станут ещё две российских и одна иностранная компании. Они планируют производить изделия из нержавеющей стали, велосипедную и мототехнику и другие товары. Совокупно четыре инвестора привлекают в реализацию своих проектов более трёх миллиардов рублей.

Сейчас Корпорация развития Калининградская области занимается организацией двух индустриальных парков: в Храброво и Черняховске.

Первая площадка расположена недалеко от калининградского аэропорта, что создает условия для формирования в этом районе производственно-логистического узла. Специализация промпарка «Храброво» — малое и среднее машиностроение, в том числе, производство комплектующих для предприятий автомобиле- и судостроения), производство ювелирной продукции и изделий из янтаря, биофармацевтика и производство лекарственных препаратов, инновационные предприятия и предприятия наноиндустрии).

Индустриальный парк «Черняховск» предлагает уникальные логистические возможности. Это единственная промплощадка в стране, в которой имеются железнодорожные пути европейского и российского стандарта. Специализация площадки — транспорт, логистика, производство строительных материалов. Крупнейшим резидентом индустриального парка «Черняховск» является компания мирового производителя стеклянной посуды Arс, реализующая в регионе проект стоимостью 6 млрд рублей.

На территории Калининградской области также действует несколько частных промышленных парков: «Данор» (стройматериалы), «Балтийский промышленный парк» (нефтехимия), бизнес-парк «Экобалтик» (фармацевтика), Технополис GS (электроника и нанотехнологическая продукция).

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