На ПМЭФ объявлен первый резидент индустриального парка «Храброво»

Стороны договорились о взаимодействии в реализации на площадке индустриального парка «Храброво» инвестиционного проекта по производству подъемно-транспортного оборудования стоимостью более 154 млн рублей. На новом предприятии планируется создать не менее 50 рабочих мест.

Корпорация предоставляет инвестору на льготных условиях территорию для строительства завода и сопровождает инвестпроект на всех стадиях его реализации: начиная от проектирования до получения разрешения на строительство и далее — при вводе завода в эксплуатацию. Также инвестору помогут найти подходящие инструменты государственной поддержки.

«Компания “Лифт Калининград” научилась применять самые лучшие передовые технологии в своей отрасли. Они успешно освоили нестандартные решения, такие как промышленные лифты с большой грузоподъемностью, способные перемещать целые грузовики. На территории индустриального парка “Храброво” будет локализован интересный, наукоемкий и очень нужный региону проект: с высоким уровнем локализации, реализующий стратегию импортозамещения в производстве сложного оборудования. И это лишь первый этап. У компании есть хорошие перспективы выхода и на зарубежные рынки», — заявил генеральный директор Корпорации Владимир Зарудный.

«Мы занимаемся проектированием, четко понимая инфраструктурные параметры нашей промплощадки. Это существенно облегчает работу, а поддержка Корпорации — упрощает оформление исходно-разрешительной документации», — заявил генеральный директор компании «Лифт Калининград» Николай Середа.

По его словам, компания планирует представить свой проект в «Храброво» на одном из ближайших заседаний Совета по улучшению инвестиционного климата в Калининградской области. Также обсуждается возможность участия предприятия в программе капитального ремонта многоквартирных домов в Калининградской области.