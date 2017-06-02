РЖД, Челябинская и Свердловская области подготовят проект ВСМ Челябинск — Екатеринбург

Соглашение подписано в целях подготовки инвестиционного инфраструктурного проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Челябинск — Екатеринбург и его интеграции в систему высокоскоростного железнодорожного сообщения Российской Федерации, в том числе в целях выбора основных технологических, конструктивных решений и подвижного состава, выбора маршрута трассы, а также разработки технико- экономического обоснования проекта.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. ОАО «Российские железные дороги» (РЖД), Челябинская и Свердловская области заключили соглашение о сотрудничестве в развитии скоростной и высокоскоростной железнодорожной транспортной инфраструктуры, реализации совместных проектов, в том числе на условиях государственно-частного партнерства, и развития прилегающих территорий.

Стороны намерены обмениваться информацией о подготовке к реализации и о возможных мерах поддержки проекта. ОАО «РЖД» также намерено оказывать экспертную отраслевую поддержку и содействие в подготовке и реализации проекта. Для дальнейшего взаимодействия будет сформирована совместная рабочая группа.

Ранее сообщалось, что Федеральный центр проектного финансирования (ФЦПФ, группа ВЭБ) совместно с Челябинской областью и Свердловской областью при одобрении РЖД выступили с инициативой подготовки и реализации проекта создания Уральской скоростной магистрали между Челябинском и Екатеринбургом. Для подготовки проекта правительством Челябинской области и ФЦПФ создана в форме хозяйственного партнерства специальная проектная компания «Уральская скоростная магистраль». ФЦПФ и правительство Челябинской области вложили по 50 млн руб. в капитал хозяйственного партнерства на работы по подготовке проекта. В состав участников компании планирует войти и правительство Свердловской области.