РЖД, Челябинская и Свердловская области подготовят проект ВСМ Челябинск — Екатеринбург
Проект предполагает строительство новой ж/д, которая соединит
Проект предполагает строительство новой ж/д, которая соединит
Подписи под документом поставили президент ОАО «РЖД» Олег Белозёров, губернатор Челябинской области Борис Дубровский и врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев.
Соглашение подписано в целях подготовки инвестиционного инфраструктурного проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Челябинск — Екатеринбург и его интеграции в систему высокоскоростного железнодорожного сообщения Российской Федерации, в том числе в целях выбора основных технологических, конструктивных решений и подвижного состава, выбора маршрута трассы, а также разработки технико- экономического обоснования проекта.
Стороны намерены обмениваться информацией о подготовке к реализации и о возможных мерах поддержки проекта. ОАО «РЖД» также намерено оказывать экспертную отраслевую поддержку и содействие в подготовке и реализации проекта. Для дальнейшего взаимодействия будет сформирована совместная рабочая группа.
Ранее сообщалось, что Федеральный центр проектного финансирования (ФЦПФ, группа ВЭБ) совместно с Челябинской областью и Свердловской областью при одобрении РЖД выступили с инициативой подготовки и реализации проекта создания Уральской скоростной магистрали между Челябинском и Екатеринбургом. Для подготовки проекта правительством Челябинской области и ФЦПФ создана в форме хозяйственного партнерства специальная проектная компания «Уральская скоростная магистраль». ФЦПФ и правительство Челябинской области вложили по 50 млн руб. в капитал хозяйственного партнерства на работы по подготовке проекта. В состав участников компании планирует войти и правительство Свердловской области.
Проект скоростной магистрали предполагает строительство новой двухпутной железнодорожной линии со скоростью движения 250 км/ч, которая соединит