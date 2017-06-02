Возобновлены прямые авиарейсы из Калининграда в Барселону

Рейсы до Барселоны будут выполняться раз в неделю по четвергам на воздушных судах Airbus А320. Вылет из Калининграда запланирован на 14:40, прибытие в аэропорт Барселоны — в 18:10. Время в пути составит 3,5 часа. Обратный рейс из Барселоны будет вылетать в 10:15, прибытие в Калининград — в 13:40.

Первый рейс из Барселоны прибыл в Калининградский аэропорт в 13:23 в четверг. Обратный рейс был отправлен из аэропорта «Храброво» в 14:45. Полетная программа продлится до 21 сентября 2017 года. Билеты доступны в продаже.