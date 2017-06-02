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11:17 (мск), источник: Новый Калининград

Возобновлены прямые авиарейсы из Калининграда в Барселону

С 1 июня испанская авиакомпания Vueling возобновила на летний сезон прямые регулярные рейсы из Калининграда в Барселону. Об этом в пятницу сообщает пресс-службы аэропорта «Храброво».

Источник: Новый Калининград

Рейсы до Барселоны будут выполняться раз в неделю по четвергам на воздушных судах Airbus А320. Вылет из Калининграда запланирован на 14:40, прибытие в аэропорт Барселоны — в 18:10. Время в пути составит 3,5 часа. Обратный рейс из Барселоны будет вылетать в 10:15, прибытие в Калининград — в 13:40.

Первый рейс из Барселоны прибыл в Калининградский аэропорт в 13:23 в четверг. Обратный рейс был отправлен из аэропорта «Храброво» в 14:45. Полетная программа продлится до 21 сентября 2017 года. Билеты доступны в продаже.

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