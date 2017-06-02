Три новых кластера появятся в Новосибирской области к 2020 году

НОВОСИБИРСК, 2 июня. /ТАСС/. Три новых кластера прибавится к существующим пяти в Новосибирской области к 2020 году — кластеры сельхозмашиностроения, электроприводов и агропромышленный. Об этом сообщил журналистам директор Центра регионального развития Алексей Низковский.

«У нас есть 13 кластерных инициатив, из них к 2020 году институционально будут оформлены 8. В этом году оформляются медико-технологический кластер на базе НИИТО, Медтехнопарка и Медпромпарка и биофармацевтический кластер на базе наукограда Кольцово, куда входит более 50 компаний. Помимо существующих региональных кластеров появятся еще три: кластер сельхозмашиностроения, электроприводов с научной базой в Новосибирском государственном техническом университете и в сфере АПК», — сказал Низковский.

Он уточнил, что проект агропромышленного кластера прорабатывется совместно с Агентством инвестиционного развития. «У нас хорошие показатели производства, но есть специфика отрасли — молоко, зерно, животноводство. Скорее всего будем распределять по секторам, а потом объединять в более крупные кластеры, чтобы их было видно на федеральном уровне», — отметил Низковский.

По его словам, кластер «Сибирский наукополис» (следующий этап развития кластера информационных и биофармацевтических технологий, к которому прибавится высокотехнологичная медицина — прим. ТАСС) должен за следующие 3−4 года выйти не только на федеральный, но и на международный уровень.