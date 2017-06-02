Три новых кластера появятся в Новосибирской области к 2020 году
Речь идет о кластерах сельхозмашиностроения, электроприводов и агропромышленном кластере.
Речь идет о кластерах сельхозмашиностроения, электроприводов и агропромышленном кластере.
НОВОСИБИРСК, 2 июня. /ТАСС/. Три новых кластера прибавится к существующим пяти в Новосибирской области к 2020 году — кластеры сельхозмашиностроения, электроприводов и агропромышленный. Об этом сообщил журналистам директор Центра регионального развития Алексей Низковский.
«У нас есть 13 кластерных инициатив, из них к 2020 году институционально будут оформлены 8. В этом году оформляются
Он уточнил, что проект агропромышленного кластера прорабатывется совместно с Агентством инвестиционного развития. «У нас хорошие показатели производства, но есть специфика отрасли — молоко, зерно, животноводство. Скорее всего будем распределять по секторам, а потом объединять в более крупные кластеры, чтобы их было видно на федеральном уровне», — отметил Низковский.
По его словам, кластер «Сибирский наукополис» (следующий этап развития кластера информационных и биофармацевтических технологий, к которому прибавится высокотехнологичная медицина — прим. ТАСС) должен за следующие 3−4 года выйти не только на федеральный, но и на международный уровень.
Сейчас исторически сложившийся кластер, добавил Низковский, объединяет в себе 5 направлений, которые оформляются как самостоятельные: в областях информационных технологий, биотехнологий, биофармацевтики,