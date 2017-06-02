ЦБ РФ начал работу над созданием виртуальной национальной валюты

Как сообщалось ранее, при ЦБ РФ создана рабочая группа по криптовалютам. В эту группу входят представители ЦБ, Минфина и других заинтересованных министерств и ведомств. В октябре прошлого года Скоробогатова говорила, что Банк России планирует за три-четыре месяца определиться с пониманием и регулированием криптовалют.

По ее словам, в мире развивается тенденция изучения создания национальной цифровой валюты, безопасной для страны и граждан. «Мне кажется, что в ближайшие два-три года эта тема будет очень активно развиваться, и мы как Банк России изучаем все плюсы и минусы этой темы», — отмечала зампред ЦБ. Она пояснила, что национальная цифровая валюта может быть как безопасным инструментом, так и давать «возможность на уровне новых технологий пользоваться денежными средствами как виртуальными средствами, но законными, понятными, просчитанными».