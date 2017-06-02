ЦБ РФ начал работу над созданием виртуальной национальной валюты
Предполагается, что эта криптовалюта будет безопасной, законной и понятной для граждан.
Предполагается, что эта криптовалюта будет безопасной, законной и понятной для граждан.
Москва. 2 июня. INTERFAX.RU — Банк России начал работу над созданием виртуальной национальной валюты, сообщила зампред ЦБ Ольга Скоробогатова в ходе ПМЭФ-2017.
До виртуальной национальной валюты мы точно дойдем, мы над этим уже начали работать.
Как сообщалось ранее, при ЦБ РФ создана рабочая группа по криптовалютам. В эту группу входят представители ЦБ, Минфина и других заинтересованных министерств и ведомств. В октябре прошлого года Скоробогатова говорила, что Банк России планирует за
По ее словам, в мире развивается тенденция изучения создания национальной цифровой валюты, безопасной для страны и граждан. «Мне кажется, что в ближайшие