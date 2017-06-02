Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Чудо-женщину» запретили к показу в Ливане
Ученые выяснили, почему для женщин чай полезнее кофе
Эффектный способ подчеркнуть красоту шеи
Тихоокеанский флот РФ получит уникальное новое оружие
64-летняя жена Макрона надела мини на встречу с Меланией Трамп
Кузнецова рассказала, как нашли пропавшего под Курском мальчикаДетский омбудсмен сообщила о поисках пропавшего ребенка и о работе, которую провели спасатели и волонтеры
«Холостяк» Илья Глинников нашел свою любовь на шоу
«Чудо-женщину» запретили к показу в Ливане
Жильцы первых 18 пятиэтажек отказались от расселения
Названы лучшие для жизни районы Петербурга
"Пусть попробуют": Миллер ответил на риск отбора Украиной газа
СМИ: в ДНР получен дрон США с секретными данными
Какие юбки вошли в моду этим летом
64-летняя жена Макрона надела мини на встречу с Меланией Трамп
Турчинов приехал в Донбасс и заявил о желании взять Москву - СМИ
СМИ: В ДНР прокомментировали слова о силе ВСУ
Новый «Дастер»: опубликованы первые шпионские фото
Абсолютно новая Lada: АВТОВАЗ назвал дату премьеры
Фоторепортажи
10Последний звонок-2017 в России
9Теракт в Манчестере
15Happy Birthday, Mr. President
10В тени красоты
11:08 (мск), источник: Интерфакс

ЦБ РФ начал работу над созданием виртуальной национальной валюты

Предполагается, что эта криптовалюта будет безопасной, законной и понятной для граждан.

Источник: РИА "Новости"

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU — Банк России начал работу над созданием виртуальной национальной валюты, сообщила зампред ЦБ Ольга Скоробогатова в ходе ПМЭФ-2017.

До виртуальной национальной валюты мы точно дойдем, мы над этим уже начали работать.
Ольга Скоробогатова
Зампред ЦБ
Читайте также
Российские промышленники назвали оптимальный курс рубля

Как сообщалось ранее, при ЦБ РФ создана рабочая группа по криптовалютам. В эту группу входят представители ЦБ, Минфина и других заинтересованных министерств и ведомств. В октябре прошлого года Скоробогатова говорила, что Банк России планирует за три-четыре месяца определиться с пониманием и регулированием криптовалют.

По ее словам, в мире развивается тенденция изучения создания национальной цифровой валюты, безопасной для страны и граждан. «Мне кажется, что в ближайшие два-три года эта тема будет очень активно развиваться, и мы как Банк России изучаем все плюсы и минусы этой темы», — отмечала зампред ЦБ. Она пояснила, что национальная цифровая валюта может быть как безопасным инструментом, так и давать «возможность на уровне новых технологий пользоваться денежными средствами как виртуальными средствами, но законными, понятными, просчитанными».

Комментарии
2
Юрий Сапунов
Ха ха ха рассмешили! Деревянные - надо назвать
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Владимир Vell
Слава биткоинов не дает покоя ?))) А обычные деньги в виде электронных уже не устраивают , хочется навариться кому-то , но навряд-ли получится , так как уже есть нормальная криптовалюта с которой на другую только олени могут перекинуться )
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Курс валют
$
Доллар США ЦБ
56.5373   -0.15
$
Доллар США ММВБ
56.7625   +0.38
Евро ЦБ
63.5310   +0.12
Евро ММВБ
63.7100   +0.49
Минобороны обнародовало итоги расследования крушения Ту-154 под Сочи
Путин не назвал своего решения по поводу выборов президента РФ
Минобороны обнародовало итоги расследования крушения Ту-154 под Сочи
Утвержден перечень продуктов, разрешенных к ввозу из Турции в РФ
Трамп объяснил зарубежным лидерам свое решение по климату
Черногория запретила въезд почти 150 украинцам и россиянам
Российский боец одержал победу над американцем за 25 секунд
СМИ узнали о попытке Трампа отменить санкции против России
«ВИМ-Авиа» на две недели отменила все чартерные рейсы
Спорт
Российские клубы в еврокубках 2017/18: даты, возможные соперники Изучаем всех соперников наших команд в следующем еврокубковом сезоне
Авто
Проект «Кортеж»: показан окончательный вариант дизайна ФГУП НАМИ, выступающее генеральным подрядчиком проекта «Кортеж», запатентовало внешность автомобиля «с типом кузова седан»
Hi-Tech
Очки со встроенной камерой: шпионский гаджет или нет? Солнечные очки Spectacles со встроенной камерой для трансляции моментов своей жизни появились в России
Кино
Алексей Гуськов снимается вместе с женой в новом фильме В приключенческой комедии «Вечная жизнь» актер исполняет главную роль, а также выступает в качестве продюсера
Недвижимость
Платежи за общедомовые нужды будут пересчитаны
Китайцы планируют построить тоннель в Крым
«Белые пятна» реновации: комментарии юриста
В Подмосковье нашли еще двух проблемных застройщиков
Леди
7 видов туфель, которые сейчас в моде На эти модели стоит обратить пристальное внимание
Дети
Новая беременность Анны Калашниковой вызвала осуждение и критику Теперь официально: модель вскоре станет мамой во второй раз.
Все о ремонте
Как оформить углы в квартире: 15 идей
Как выбрать ванну: 5 главных критериев
Что можно сделать из хрущевки: 5 примеров
Изобретения, которые помогают экономить воду в ванной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь