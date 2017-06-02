Компания из Владивостока попала под санкции США

Владивосток, 2 июня, PrimaMedia.

Власти США приняли решение ввести санкции в отношении граждан России, Китая и Северной Кореи, объяснив эти меры развитием ядерной программы КНДР. Об этом говорится в документе Министерства финансов США. В список попала и компания из Владивостока — «Приморнефтепродукт», сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на телеканал «360».

В список также попал россиянин Игорь Мичурин, который, по данным Минфина США, «связан с компанией Korea Tangun Trading Corporation, и зарегистрированная в Москве компания Ardis-Bearings LLC. Эту компанию обвинили в связи с корейской торговой корпорацией Tangun.