Компания из Владивостока попала под санкции США
Американские власти объяснили эти меры ее связью с КНДР.
Американские власти объяснили эти меры ее связью с КНДР.
Владивосток, 2 июня, PrimaMedia.
Власти США приняли решение ввести санкции в отношении граждан России, Китая и Северной Кореи, объяснив эти меры развитием ядерной программы КНДР. Об этом говорится в документе Министерства финансов США. В список попала и компания из Владивостока — «Приморнефтепродукт», сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на телеканал «360».
В список также попал россиянин Игорь Мичурин, который, по данным Минфина США, «связан с компанией Korea Tangun Trading Corporation, и зарегистрированная в Москве компания
Кроме того, введены санкции в отношении Корейской народной армии и Министерства народных вооруженных сил КНДР. По словам американского Минфина, санкции введены