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11:11 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

«Атомстройкомплекс» благоустроит заброшенный парк на УНЦ

Превратив его в любимое место отдыха.

«Атомстройкомплекс» приступил к благоустройству заброшенного парка в микрорайоне УНЦ. Сейчас в районе улиц Амундсена — Разливная застройщик возводит концептуальный жилой комплекс «WOODS. Дома в парке». Первый из 4 домов комплекса будет сдан в конце 2017 года, строительство второго стартовало.

Одним из ключевых элементов концепции комплекса стало соседство с парком, который местные жители смогут использовать для пробежек, занятий спортом, прогулок и отдыха.

В настоящее время зеленый участок далек от идеала — по факту это спонтанно выросший лес. «Атомстройкомплекс» за свой счет планирует благоустроить его территорию. Парку уже дано рабочее название «Завиток», поскольку по форме он похож на улитку, а все дорожки в нем радиальные и сходятся в центральной части.

В течение лета 2017 года зеленый участок освободят от накопившегося мусора, будет проведено профилирование водоотводной канавы и моста через нее. Также намечена санитарная чистка леса — вырубка больных деревьев, молодняка, сорняков. Также в планах отсыпка пешеходных дорожек, установка декоративных элементов. Главной архитектурной формой станет навес-пергола, который разместят в центре парка, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе «Атомстройкомплекса».

Кроме того, строители восстановят старые тропинки, которыми пользуются жители района, а также добавят новые. В частности, дорожки свяжут новый жилой комплекс с существующей многоэтажной застройкой, детским садом и остановками общественного транспорта.

Планируется, что следующим летом работы по благоустройству парка продолжатся. Там будет высажены новые деревья, многолетние цветы и травы, установят поилки для птиц и дополнительные малые архитектурные формы.

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