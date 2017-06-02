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12:03 (мск), источник: НТА-Приволжье

Животноводческий комплекс на 1,2 тысяч голов скота введен в эксплуатацию в Лысковском районе Нижегородской области

До конца 2017 года планируется ввести в эксплуатацию порядка 12 животноводческих комплексов.

Животноводческий комплекс на 1,2 тысяч голов скота введен в эксплуатацию в Лысковском районе Нижегородской области. Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области, в комплексе будут разводить крупный рогатый скот.

Согласно информации, комплекс включает в себя два телятника, цех, где будут доить коров, а также помещение для их круглосуточного содержания. Корм для животных будет производиться прямо в животноводческом комплексе.

Как заявил в ходе визита в комплекс губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев, на сельхозпредприятии будет производиться молоко высокого качества.

«Важно, что в таких современных комплексах производится молоко самого лучшего качества, которое обеспечивается не только постоянным контролем, но самой технологией производства, исключающей попадание в продукцию посторонних примесей, молока от заболевших животных», — заявил он.

По словам инвестора агрофирмы «Мяском» Михаила Желаннова, данный скотоводческий комплекс уникален для России, так как в других нет современных систем по складированию производимых животными удобрений и распределения их по полям для увеличения урожая. При этом весь процесс обработки удобренных полей производится при помощи компьютерной техники. Кроме того дойка в комплексе также автоматизирована как и контроль за температурным режимом.

Как в свою очередь сообщил министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Алексей Морозов, до конца 2017 года планируется ввести в эксплуатацию порядка 12 животноводческих комплексов и еще ряд сельскохозяйственных объектов в стадии строительства. Работает и программа реконструкции животноводческих дворов в рамках которой планируется построить и обновить около 30 сельхозобъектов в текущем году и в 2018.

Как сообщалось ранее, крупный свиноводческий комплекс планируется построить в Большемурашкинском районе совместно с датскими бизнесменами в 2018 году.

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