На капитальный ремонт в Петербурге выделят еще 860 миллионов

Как стало известно «Фонтанке» 2 июня, краткосрочный план капремонта жилищного комитета в апреле прошел корректировку, после чего были выделены дополнительные средства. Соответствующее распоряжение уже подписано правительством города. 860 миллионов рублей будут потрачены на ремонт 18 фасадов, инженерных сетей по 107 адресам, замену 14 лифтов, устранение аварийности строительных конструкций на 24 объектах, а также на другие работы.

На сегодняшний день объявлены торги уже на выполнение работ на 2147 объектах, это 96 процентов от плана. Еще 1530 конкурсов завершены, 30 объектов сданы и оплачены. В результате проведенных конкурсов сэкономлено 650 миллионов рублей.

Общая сумма с корректировками, которую комитет потратит на капремонт в Петербурге в 2017 году, доросла до 11,1 миллиарда.