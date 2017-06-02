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12:00 (мск), источник: Вести Иркутск

Основной участок Марковской объездной строят в Иркутском районе

4 километра до открытия. На Марковской объездной ремонтируют основной участок. Больше всего новую дорогу ждут жители Лугового и Синюшиной горы — там каждый день собираются пробки. Особенно в дачный сезон.

До открытия ещё одного обхода Иркутска осталось построить четыре километра дороги. Это участок от посёлка Маркова через институт МВД до Мельничной Пади.

В новой трассе особенно заинтересованы тысячи жителей микрорайонов Луговое и Синюшина гора. Ежедневные заторы порядком выматывают людям нервы.

— Мы заседаем в пробках, начиная с поворота Маркова по Синюшку, а эта дорога быстрее будет. Мало того, у нас появится возможность, чтобы маршрутное сообщение Березового было узаконено, чтобы перевозчик работал, — говорит глава Марковского М. О. Галина Шумихина.

Два километра пути подрядчики сдали в прошлом году. Строительство софинансирует областной бюджет. Стоимость контракта больше 133 миллионов рублей.

— В этом году мы завершаем как раз основной участок, как раз тот, где много жалоб по направлению в Берёзовый. К октябрю контракт будет исполнен, — говорит министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Светлана Свиркина.

В самом Берёзовом вдоль новой дороги монтируют линии электропередачи, лИвневую канализацию, устанавливают бордюры. Закончить эти работы подрядчик обещает к концу июня.

— Дорога качественная, она будет стоять. Ничего с ней не будет, — говорит директор подрядной организации Вадим Станкевич.

— Самое главное, что она теперь в асфальтобетоне, конечно. Здесь была гравийка. Что творилось здесь весной, обращений граждан было очень много, — говорит заместитель председателя правительства Иркутской области Руслан Болотов.

Власти области в этом году особое внимание уделяют муниципальным дорогам. Ведь многие из них не видели ремонта десятилетиями. Объём субсидий увеличили почти в два раза. Сумма получилась солидная — 2 миллиарда 200 миллионов рублей. Деньги получат 27 муниципальных образований, из них 10 — в первый раз.

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