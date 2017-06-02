Около 2 млрд рублей вложат в строительство на Дону завода по выпуску систем капельного орошения

Соглашение о реализации проекта подписали заместитель губернатора Ростовской области Юрий Молодченко, член совета директоров THE Machines Yvonand Эберхард Кертчер и председатель Совета директоров «Платов Групп» Игорь Шептицкий сегодня на Петербургском международном экономическом форуме, об этом сообщает пресс-служба «Агентства инвестиционного развития Ростовской области».

Проект будет локализован на территории Тарасовского района, где «Платов Групп» уже приобрела площадку-браунфилд. Запуск производства систем капельного орошения намечен на 2017 — 2019 годы с постепенным наращиванием мощностей с 4 до 20производственных линий. Предприятие будет выпускать оросительные трубки, ленты капельного полива, плоские эмиттеры.

Производственный корпус завода по выпуску систем капельного орошения уже готов, осенью начнется монтаж оборудования, а пуск предприятия запланировано провести до конца нынешнего года.

«Сейчас похожие оросительные системы в основном везут из Китая, меньше — из Израиля, Западной Европы. Нет никаких сомнений, что завод в Тарасовском районе Ростовской области заменит импортную продукцию», — говорится в сообщении пресс-службы.

В общей сложности по итогам нынешнего Петербургского форума Ростовская область планирует привлечь свыше 10 млрд рублей в реализацию новых инвестпроектов в регионе.