Под Новороссийском появится новая птицефабрика

Предприятие построят в станице Раевской до конца 2019 года. Объем инвестиций оценивается в 500 миллионов рублей. Планируемый объем производства — до 12 тысяч тонн мяса птицы в год. Птицефабрика также позволит создать 400 рабочих мест.

Как отметил Сергей Алтухов, ценность проекта в том, что он предусматривает не только выращивание птицы, но и ее глубокую переработку. Предприятие будет поставлять готовый продукт, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.