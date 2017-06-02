Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: разочарованный Путин в Париже только успевал удивляться
Мочка уха предупредит о возможном инсульте
«Опомнитесь!»: Додон обратился к лидерам стран на ПМЭФ
Джигурда сообщил, что Анисина потеряла ребенка
64-летняя жена Макрона надела мини на встречу с Меланией Трамп
«Мерзко!»: Трамп прокомментировал фото с «его» отрезанной головой Президент США отреагировал на «шутку» женщины-комика Кэти Гриффин
Елена Подкаминская примерила свадебное платье на съемках
Алексей Гуськов снимается вместе с женой в новом фильме
Жильцы первых 18 пятиэтажек отказались от расселения
Названы лучшие для жизни районы Петербурга
Черно-белое фото топлесс: Климова восхитила поклонников
"Я дочь вора": шутка Лизы Песковой об отце
Какие юбки вошли в моду этим летом
64-летняя жена Макрона надела мини на встречу с Меланией Трамп
Помолодевшая и похорошевшая Долина спела с внучкой - СМИ
Васильев о Боне: Не актриса, не певица, не модель
Новый «Дастер»: опубликованы первые шпионские фото
Абсолютно новая Lada: АВТОВАЗ назвал дату премьеры
Фоторепортажи
10110 лет со дня рождения Лоуренса Оливье
10Последний звонок-2017 в России
12Добро пожаловать в «Твин Пикс»
10В тени красоты
18:02 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Под Новороссийском появится новая птицефабрика

Соглашение с инвестором от администрации Краснодарского края подписал вице-губернатор Сергей Алтухов в рамках XXI Петербургского международного экономического форума.

Предприятие построят в станице Раевской до конца 2019 года. Объем инвестиций оценивается в 500 миллионов рублей. Планируемый объем производства — до 12 тысяч тонн мяса птицы в год. Птицефабрика также позволит создать 400 рабочих мест.

Как отметил Сергей Алтухов, ценность проекта в том, что он предусматривает не только выращивание птицы, но и ее глубокую переработку. Предприятие будет поставлять готовый продукт, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Пикантное нижнее белье из изоленты набирает обороты в Сети
Неудачный прикол с отрезанной головой президента может стоить популярной ведущей свободы
Пикантное нижнее белье из изоленты набирает обороты в Сети
Путин прокомментировал выход США из Парижского соглашения
Голикова: ФНБ может перестать существовать
Черногория запретила въезд почти 150 украинцам и россиянам
В Казахстане приземлился корабль «Союз МС-03» с космонавтами МКС
Герман Греф посулил России «десятилетие надежд»
События недели в фотографиях
Всемирный банк назвал профессии, которые скоро исчезнут
Спорт
Дзюба не сыграет на Кубке конфедераций Сегодня 28-летний форвард «Зенита», у которого есть проблемы с коленом, не принял участие в тренировке и покинул расположение национальной команды
Авто
Фото дня: в Китае открыли мегадорогу Если водитель пропустит нужный поворот, то ему придется проделать путь длиной от 500 метров до 1 км, чтобы найти нужный съезд
Hi-Tech
Очки со встроенной камерой: шпионский гаджет или нет? Солнечные очки Spectacles со встроенной камерой для трансляции моментов своей жизни появились в России
Кино
Алексей Гуськов снимается вместе с женой в новом фильме В приключенческой комедии «Вечная жизнь» актер исполняет главную роль, а также выступает в качестве продюсера
Недвижимость
«Белые пятна» реновации: комментарии юриста
Риелторы назвали цену самой дорогой хрущевки
В 2017 году ипотечные ставки в Москве будут снижаться
Собянин: «Молчуны» не повлияют на итоги голосования по реновации
Леди
7 видов туфель, которые сейчас в моде На эти модели стоит обратить пристальное внимание
Дети
СМИ и поклонники подозревают, что Анна Семенович беременна Певицу поздравили с долгожданной беременностью.
Все о ремонте
Как оформить углы в квартире: 15 идей
Как выбрать ванну: 5 главных критериев
Что можно сделать из хрущевки: 5 примеров
Изобретения, которые помогают экономить воду в ванной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь