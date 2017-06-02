У властей Волгоградской области нет расчетов о необходимости повышения тарифов ЖКХ на 9,8%

Известно, что тарифы на холодную и горячую воду, водоотведение, отопление и электроснабжение увеличатся в Волгограде с 1 июля на 9,8%, причём власть не предоставила, по словам коммунистов, надлежащего экономического обоснования необходимости таких действий.

Известно, что правительство России запланировало повышение лишь на 4,2%, остальные 5,6 процентов — дело рук региональной власти. Это повышение и оспаривают представители Сталинградского обкома КПРФ, сообщает ВДТВ со ссылкой на пресс-службу обкома.

С 1 июля в Волгограде на 9,8% повысятся тарифы на коммунальные услуги

«Оспариваемое постановление о повышении тарифов было принято сразу на основании обращений местных депутатов, без утверждения ими проекта постановления губернатора. С точки зрения действующего законодательства, это недопустимо», — отмечает юрист.

Региональные власти объясняют повышение тарифов намерением довести оплату гражданами коммунальных услуг до 100% от экономически обоснованного тарифа. При этом они утверждают, что сейчас жители Волгоградской области оплачивают коммунальные платежи не в полном размере.

Проблема в том, что никто не сообщает, сколько же процентов от «экономически обоснованного тарифа» сегодня платят жители области и сколько еще нужно повышать тарифы, чтобы довести оплату коммунальных платежей до 100%. Ответы на эти вопросы не получены даже в рамках данного судебного разбирательства.

Суд объявил перерыв в рассмотрении дела, чтобы представители власти предоставили необходимые документы и расчеты, на основании которых и образовалась эта цифра 9,8%. Существовали ли эти документы на момент принятия оспариваемого постановления губернатора — неизвестно.

Почему губернатор перед подписанием постановления о повышении тарифов на 9,8% не объяснил волгоградцам необходимость снова залезать в их карманы и не предложил ресурсоснабжающим организациям быть поскромнее в своих расходах, — неизвестно, — рассуждает адвокат Максим Давыдов.