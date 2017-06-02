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11:48 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

У властей Волгоградской области нет расчетов о необходимости повышения тарифов ЖКХ на 9,8%

В Волгоградском облсуде состоялось очередное заседание, посвященное оспариванию постановления губернатора Волгоградской области о повышении платы за коммунальные услуги на 9,8% для жителей региона.

Известно, что правительство России запланировало повышение лишь на 4,2%, остальные 5,6 процентов — дело рук региональной власти. Это повышение и оспаривают представители Сталинградского обкома КПРФ, сообщает ВДТВ со ссылкой на пресс-службу обкома.

Известно, что тарифы на холодную и горячую воду, водоотведение, отопление и электроснабжение увеличатся в Волгограде с 1 июля на 9,8%, причём власть не предоставила, по словам коммунистов, надлежащего экономического обоснования необходимости таких действий.

Коммунисты задаются вопросом: «Как противостоять действиям властей, которые не считают нужным заботиться об интересах жителей Волгоградской области?».

Руководитель юридического отдела Сталинградского обкома КПРФ Александр Керин заявляет, что процедура принятия спорного постановления губернатора была нарушена.

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«Оспариваемое постановление о повышении тарифов было принято сразу на основании обращений местных депутатов, без утверждения ими проекта постановления губернатора. С точки зрения действующего законодательства, это недопустимо», — отмечает юрист.

Региональные власти объясняют повышение тарифов намерением довести оплату гражданами коммунальных услуг до 100% от экономически обоснованного тарифа. При этом они утверждают, что сейчас жители Волгоградской области оплачивают коммунальные платежи не в полном размере.

Проблема в том, что никто не сообщает, сколько же процентов от «экономически обоснованного тарифа» сегодня платят жители области и сколько еще нужно повышать тарифы, чтобы довести оплату коммунальных платежей до 100%. Ответы на эти вопросы не получены даже в рамках данного судебного разбирательства.

Суд объявил перерыв в рассмотрении дела, чтобы представители власти предоставили необходимые документы и расчеты, на основании которых и образовалась эта цифра 9,8%. Существовали ли эти документы на момент принятия оспариваемого постановления губернатора — неизвестно.

Почему губернатор перед подписанием постановления о повышении тарифов на 9,8% не объяснил волгоградцам необходимость снова залезать в их карманы и не предложил ресурсоснабжающим организациям быть поскромнее в своих расходах, — неизвестно, — рассуждает адвокат Максим Давыдов.

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