В лесную отрасль края инвестировали более 800 млн рублей

С начала года объем освоенных инвестиций в лесной отрасли Красноярского края составил 808 млн рублей. На эти средства в регионе построены заводы по производству пиломатериалов, мебели и пеллет, сообщили в пресс-службе краевого министерства лесного хозяйства.

Благодаря вводу этих предприятий в первом квартале текущего года для жителей региона создано 1 800 новых рабочих мест. Налоговые отчисления за указанный период составили 68 млн рублей. Отметим, общий объем инвестиций, привлеченных в лесную отрасль благодаря реализации проектов превысил 37 млрд рублей.

Напомним, сейчас на территории Красноярского края реализуются 8 приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов: 3 проекта — АО «Краслесинвест», ООО «Сиблес Проект» и ООО «Приангарский ЛПК» — активно развиваются, организован выпуск производства пиломатериалов и пеллет, наращиваются производственные мощности, совокупный объем производства трех предприятий по итогам 1 квартала 2017 года составил более 116 тыс. куб. м пиломатериалов. ООО «Сиблес Проект» запустил производство пеллет. В ноябре 2017 года ожидается запуск производства пеллет на АО «Краслесинвест».

Весной этого года в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов включены ООО «ЛесСервис» и ООО «ДОК «Енисей». ООО «ЛесСервис» в рамках реализации проекта построил цех по производству пеллет, сейчас ведутся пусконаладочные работы, построена теплотрасса, приобретена лесозаготовительная техника. ООО «ДОК «Енисей» является действующим предприятием, при реализации инвестиционного проекта компания планирует запустить производство клееной строганой продукции в объеме 143,3 тыс. куб. м и пеллет в объеме 135 тыс. тонн.