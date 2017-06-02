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11:43 (мск), источник: AmurMedia.ru

«Дальспецстрой» погасил долги по зарплате на 400 млн рублей

На зарплатные карты работников поступило около 400 млн рублей.

Хабаровск, 2 июня, AmurMedia.

Главное военное строительное управление N6 (ГВСУ, ранее Дальспецстрой) выплатило около 400 млн рублей задолженности по зарплате, в том числе строителям космодрома Восточный. Деньги были изысканы с компании-должника, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на «Интерфакс».

«Денежные средства на банковские карты получили более 5,8 тысяч работников. По состоянию на 2 июня, на зарплатные карты работников поступило около 400 млн рублей. Ситуация по выплатам находится на жестком контроле руководства. Оставшаяся задолженность будет погашена до конца июня», — сообщает пресс-служба стройуправления.

Как сообщалось, в конце мая бывший генподрядчик космодрома Восточный, переименованный после ликвидации головной компании (Спецстрой России) в ГВСУ N6, заявил, что планирует погасить не менее 80% задолженности по зарплате. Около 400 млн рублей были изысканы с компании-должника.

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