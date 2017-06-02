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11:40 (мск), источник: ИА REGNUM

Из-за увольнения водителей-мигрантов хабаровчанам придется ходить пешком

Автобусные рейсы в столице региона сокращают из-за невозможности найти замену шоферам.

Источник: РИА "Новости"

После вступления в силу закона, по которому водители с иностранными правами не имеют права работать в РФ, хабаровские пассажиры столкнулись с большими проблемами: водителей теперь не хватает, автобусные маршруты сокращают, передает корреспондент ИА REGNUM.

Компании перевозчики в краевой столице вынуждены увольнять водителей — мигранты не успели поменять водительские удостоверения. Выпускать их на линию руководство компаний не имеет права, в противном случае ей грозит штраф в размере 50 тыс. рублей, — рассказал генеральный директор ООО «Дальневосточная Автотехническая экспертиза» Александр Куликов РИА Востокмедиа.

Мигранты-водители и рады бы поменять права. Но для этого им нужно получить пакет документов с родины. А идут эти пакеты месяцами. Хуже всего приходится беженцам из Украины — получить документы из «Незалэжной» уже не мечтают ни водители, ни их работодатели, — добавил Александр Куликов.

Между тем, для того, чтобы переделать, либо получить новые российские права у мигрантов было целых 4 года. Но большинство из них надеялись, что их в очередной раз обойдет эта мера, — рассказал председатель Независимого союза пассажирских перевозчиков Хабаровска Валентин Шадуя.

Краевая ГИБДД предпринимает все меры для того, чтобы облегчить участь водителей мигрантов, которые сегодня сотнями обивают пороги инспекции, — сообщил начальник экзаменационного отдела ГИБДД УМВД РФ по Хабаровскому краю Денис Хлестунов.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 июня в России вступил в силу новый закон, согласно которому водители с правами иностранных государств не могут работать в РФ. Принятие закона откладывалось дважды: транспортным компаниям давали время на подготовку. Но, как выяснилось, и этого времени оказалось недостаточно. В случае нарушения закона водителю грозит штраф до 15 тыс. рублей, работодателю — до 50 тыс.

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