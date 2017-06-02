В Уфе опубликован зарплатный рейтинг вакансий

На втором месте условного зарплатного рейтинга — 4 тысячи рабочих мест (23 процента), за каждое из которых работодатели готовы платить от 15 до 20 тысяч рублей в месяц.

Замыкают тройку 3,4 тысячи вакантных мест (20 процентов от общего количества вакансий) с заработной платой от 10 до 15 тысяч рублей.

Еще около трех тысяч свободных рабочих мест, заявленных работодателями в службу занятости Уфы, подразумевают оплату труда от 20 до 25 тысяч рублей в месяц.

На пятом месте июньского рейтинга — 1,8 тысячи рабочих мест с уровнем заработной платы ниже 8,9 тысячи рублей.

На последнем месте уфимского банка вакансий — немногим более тысячи рабочих мест с зарплатой, варьирующейся от 8,9 до 10 тысяч рублей.