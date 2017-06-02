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11:43 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе опубликован зарплатный рейтинг вакансий

УФА, 2 июн 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Из 17,3 тысячи официально заявленных сегодня работодателями вакансий Уфы почти 24 процента подразумевают оплату труда выше 25 тысяч рублей. Об этом агентству «Башинформ» сообщили в Центре занятости населения Уфы.

Источник: Башинформ

На втором месте условного зарплатного рейтинга — 4 тысячи рабочих мест (23 процента), за каждое из которых работодатели готовы платить от 15 до 20 тысяч рублей в месяц.

Замыкают тройку 3,4 тысячи вакантных мест (20 процентов от общего количества вакансий) с заработной платой от 10 до 15 тысяч рублей.

Еще около трех тысяч свободных рабочих мест, заявленных работодателями в службу занятости Уфы, подразумевают оплату труда от 20 до 25 тысяч рублей в месяц.

На пятом месте июньского рейтинга — 1,8 тысячи рабочих мест с уровнем заработной платы ниже 8,9 тысячи рублей.

На последнем месте уфимского банка вакансий — немногим более тысячи рабочих мест с зарплатой, варьирующейся от 8,9 до 10 тысяч рублей.

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