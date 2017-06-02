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11:58 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

На «ИННОПРОМ-2017» ждут министра экономики Японии

Планируется, что он возглавит делегацию из 500 человек.

Источник: УралИнформБюро

«ИННОПРОМ-2017» в Екатеринбурге может посетить министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко. Ему предложено возглавить делегацию Страны восходящего солнца, выступающей партнером выставки, рассказали «Уралинформбюро» в организационном комитете международной выставки.

«Общая площадь национальной экспозиции Японии составит 5 тысяч квадратных метров. Страну-партнера представят 120 промышленных компаний. Выставку посетят более 500 представителей бизнеса и власти Японии», — пояснили организаторы.

Представители японской делегации выступят спикерами на ключевых мероприятиях деловой программы выставки — на главной стратегической сессии «Умное производство: конкуренция моделей vs конкуренция технологий», «Российско-Японском промышленном форуме: новые возможности и проекты», а также на сессии по тематикам промышленного инжиниринга, экологических технологий и энергосбережения.

Операторами участия Японии выступают Ассоциация по торговле с Россией и новыми независимыми государствами (РОТОБО) и Японская организация по развитию внешней торговли (ДЖЕТРО).

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На "ИННОПРОМ-2017" ждут министра экономики Японии
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