На «ИННОПРОМ-2017» ждут министра экономики Японии
Планируется, что он возглавит делегацию из 500 человек.
Планируется, что он возглавит делегацию из 500 человек.
«ИННОПРОМ-2017» в Екатеринбурге может посетить министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко. Ему предложено возглавить делегацию Страны восходящего солнца, выступающей партнером выставки, рассказали «Уралинформбюро» в организационном комитете международной выставки.
«Общая площадь национальной экспозиции Японии составит 5 тысяч квадратных метров.
Представители японской делегации выступят спикерами на ключевых мероприятиях деловой программы выставки — на главной стратегической сессии «Умное производство: конкуренция моделей vs конкуренция технологий», «Российско-Японском промышленном форуме: новые возможности и проекты», а также на сессии по тематикам промышленного инжиниринга, экологических технологий и энергосбережения.
Операторами участия Японии выступают Ассоциация по торговле с Россией и новыми независимыми государствами (РОТОБО) и Японская организация по развитию внешней торговли (ДЖЕТРО).