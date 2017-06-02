Минэкологии будет добиваться высадки лесополос вдоль «Тавриды» — Нараев

Об этом заявил глава Минэкологии Геннадий Нараев на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе.

«Мы этот вопрос подняли, наш курирующий вице-премьер Юрий Гоцанюк также об этом публично заявил, что необходимо предусмотреть высадку лесополос вдоль трассы “Таврида”. Мы будем настаивать, чтобы эти лесополосы были», — заявил Нараев.

Министр отметил, что на сегодняшний день проект не предусматривает высадку лесополос вдоль трассы.

«Всегда возможна корректировка проекта. Если не корректировка проекта, значит, должна быть государственная программа», — сказал Нараев, отвечая на вопрос, каким образом Минэкологии будет добиваться решения данного вопроса.