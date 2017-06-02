Жители Иркутской области задолжали 1,6 млрд рублей за коммунальные услуги

Население Иркутской области задолжало 1,6 млрд рублей за жилищно-коммунальные услуги. За четыре месяца в службе судебных приставов находилось на исполнении 85 тысяч исполнительных производств, при этом отмечается их снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как рассказал генеральный директор Межрегиональной ассоциации СРО «Содружество ЖКХ» Михаил Дамешек, долг одного потребителя составил 1,49 млн рублей. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Ведущий специалист-эксперт отдела организации исполнительного производства УФССП России по Иркутской области Екатерина Бова заметила, что, несмотря на положительную динамику погашения общей суммы задолженности, за первые четыре месяца 2017 года возбуждено на 3 тысячи исполнительных производств больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«С начала 2017 года было возбуждено 26 тысяч новых производств. Фактическим исполнением за четыре месяца у нас окончено 13 тысяч исполнительных производств на общую сумму 119 млн рублей», — сказала она.

Представитель службы судебных приставов заявила, что к недобросовестным плательщикам применяется несколько мер воздействия, среди которых наиболее действенными являются обращение на взыскание задолженности на денежные средства в кредитные организации (каждый второй должник), удержание задолженности с заработной платы (каждый пятый должник), ограничение права выезда за пределы Иркутской области (каждый 13-й должник). Также используется наложение ареста на имущество должника, привлечение их к административной ответственности, направление должников в службу занятости для постановки на учет в качестве безработного.

Михаил Дамешек рассказал, что нет жесткой градации в том, какой должен быть долг, чтобы управляющая компания обратилась в суд. Он отметил, что в суды направляется те дела, по которым задолженность превышает шесть месяцев.

«В среднем обращения на взыскание применяется в случае задолженности более шести месяцев. Тем, кто своевременно не уплачивает коммунальные услуги, начисляются пени. Сейчас пени за неоплату коммунальных услуг увеличены, они приравниваются к ставке по потребительскому кредиту. Поэтому такие люди будут платить в последующем, кроме основной суммы, еще фактически такую же сумму в качестве пени», — заявил Михаил Дамешек.