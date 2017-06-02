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12:52 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Жители Иркутской области задолжали 1,6 млрд рублей за коммунальные услуги

Самая большая сумма накопленного одним человеком долга составила почти 1,5 млн рублей.

Население Иркутской области задолжало 1,6 млрд рублей за жилищно-коммунальные услуги. За четыре месяца в службе судебных приставов находилось на исполнении 85 тысяч исполнительных производств, при этом отмечается их снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как рассказал генеральный директор Межрегиональной ассоциации СРО «Содружество ЖКХ» Михаил Дамешек, долг одного потребителя составил 1,49 млн рублей. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Ведущий специалист-эксперт отдела организации исполнительного производства УФССП России по Иркутской области Екатерина Бова заметила, что, несмотря на положительную динамику погашения общей суммы задолженности, за первые четыре месяца 2017 года возбуждено на 3 тысячи исполнительных производств больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«С начала 2017 года было возбуждено 26 тысяч новых производств. Фактическим исполнением за четыре месяца у нас окончено 13 тысяч исполнительных производств на общую сумму 119 млн рублей», — сказала она.

Представитель службы судебных приставов заявила, что к недобросовестным плательщикам применяется несколько мер воздействия, среди которых наиболее действенными являются обращение на взыскание задолженности на денежные средства в кредитные организации (каждый второй должник), удержание задолженности с заработной платы (каждый пятый должник), ограничение права выезда за пределы Иркутской области (каждый 13-й должник). Также используется наложение ареста на имущество должника, привлечение их к административной ответственности, направление должников в службу занятости для постановки на учет в качестве безработного.

Михаил Дамешек рассказал, что нет жесткой градации в том, какой должен быть долг, чтобы управляющая компания обратилась в суд. Он отметил, что в суды направляется те дела, по которым задолженность превышает шесть месяцев.

«В среднем обращения на взыскание применяется в случае задолженности более шести месяцев. Тем, кто своевременно не уплачивает коммунальные услуги, начисляются пени. Сейчас пени за неоплату коммунальных услуг увеличены, они приравниваются к ставке по потребительскому кредиту. Поэтому такие люди будут платить в последующем, кроме основной суммы, еще фактически такую же сумму в качестве пени», — заявил Михаил Дамешек.

Он заметил, что фактическая задолженность населения Приангарья гораздо больше. Только по городу Иркутску задолженность составляет более 1 млрд рублей. Представитель РСО рассказал, что достаточно эффективной мерой, которая применяется к неплательщику, является отключение электроэнергии. Кроме того, применяется выселение, но оно касается лиц, проживающих в муниципальных квартирах. В определенные периоды управляющие организации устраивают акции, когда гасится вся сумма пени или какая-то часть.

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