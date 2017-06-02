Иван Костанов стал управляющим ОАО «Кубаньэнергосбыт»
Управляющим директором ОАО «Кубаньэнергосбыт» назначен Иван Костанов, об этом сообщает
Управляющим директором ОАО «Кубаньэнергосбыт» назначен Иван Костанов, об этом сообщает
Он приступил к исполнению обязанностей управляющего директора «Кубаньэнергосбыта» с 26 мая 2017 года.
С 2014 года по 2017 год Иван Костанов работал инспектором по Нижегородской области аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе.
Виталий Рожков, ранее занимавший должность управляющего директора организации, назначен заместителем генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго», ответственным за развитие компании в регионах ее присутствия.