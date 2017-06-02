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15:29 (мск), источник: Коммерсантъ

Иван Костанов стал управляющим ОАО «Кубаньэнергосбыт»

Управляющим директором ОАО «Кубаньэнергосбыт» назначен Иван Костанов, об этом сообщает пресс-служба организации.

Он приступил к исполнению обязанностей управляющего директора «Кубаньэнергосбыта» с 26 мая 2017 года.

С 2014 года по 2017 год Иван Костанов работал инспектором по Нижегородской области аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе.

Виталий Рожков, ранее занимавший должность управляющего директора организации, назначен заместителем генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго», ответственным за развитие компании в регионах ее присутствия.

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