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18:13 (мск), источник: Городской репортер

«Группа Агроком» построит в Ростове гандбольную арену за 1 млрд рублей

На левом берегу Дона в Ростове «Группа Агроком» построит спортивно-зрелищный комплекс «Гандбол-Арена», объем инвестиций в проект составит 1 млрд рублей. Соглашение об этом было подписано на Петербургском международном экономическом форуме.

Арена расположится неподалеку от нового футбольного стадиона и станет базой гандбольного клуба «Ростов-Дон», а также площадкой для проведения городских праздников. Как сообщает пресс-служба Агентства инвестиционного развития Ростовской области, компания уже приступила к оформлению земельного участка для строительства.

Всего соглашение о сотрудничестве, подписанное между правительством Ростовской области и «Группой Агроком» на форуме в Санкт-Петербурге, касается четырех новых проектов компании с совокупным объемом инвестиций в 10,5 млрд рублей.

Помимо гандбольной арены, речь идет о строительстве нового завода компании «Атлантис-Пак» с суммой инвестиций в 3,7 млрд рублей, переносе из центра Ростова-на-Дону колбасного завода «Тавр» (сумма инвестиции — 4 млрд рублей), а также о строительстве логистического комплекса для продовольственных товаров с объемом инвестиций от 1,5 до 2 млрд рублей. Эти проекты планируется реализовать в Южно-Батайском индустриальном парке.

Напомним, Петербургский международный экономический форум проходит в этом году с 1 по 3 июня.

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