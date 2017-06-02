«Группа Агроком» построит в Ростове гандбольную арену за 1 млрд рублей
На левом берегу Дона в Ростове «Группа Агроком» построит
На левом берегу Дона в Ростове «Группа Агроком» построит
Арена расположится неподалеку от нового футбольного стадиона и станет базой гандбольного клуба «Ростов-Дон», а также площадкой для проведения городских праздников. Как сообщает
Всего соглашение о сотрудничестве, подписанное между правительством Ростовской области и «Группой Агроком» на форуме в
Помимо гандбольной арены, речь идет о строительстве нового завода компании «Атлантис-Пак» с суммой инвестиций в 3,7 млрд рублей, переносе из центра
Напомним, Петербургский международный экономический форум проходит в этом году с 1 по 3 июня.