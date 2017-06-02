В июне омичи получат пенсии раньше обычного

В отдельных населенных пунктах, как сообщили в пресс-службе омского отделения ПФР, доставка пенсий начнется со 2 июня в зависимости от режима работы почты.

Кроме того, раньше привычного графика получат пенсию те жители региона, которым в соответствии с графиком ее доставляют с 10 по 12 число каждого месяца.

«За выходные и праздничные дни с 10 по 12 июня доставка пенсий будет осуществляться 9, 10 июня. При этом учитывается режим работы подразделений почтовой связи», — сообщили в Омском отделении ПФР.

По обычному графику пенсии получат только те, кому выплаты зачисляются на банковский счет.