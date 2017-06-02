В июне омичи получат пенсии раньше обычного
С 3 июня омское отделение Пенсионного фонда России начнет доставку пенсии за июнь на дом жителям Омска и области.
С 3 июня омское отделение Пенсионного фонда России начнет доставку пенсии за июнь на дом жителям Омска и области.
В отдельных населенных пунктах, как сообщили в
Кроме того, раньше привычного графика получат пенсию те жители региона, которым в соответствии с графиком ее доставляют с 10 по 12 число каждого месяца.
«За выходные и праздничные дни с 10 по 12 июня доставка пенсий будет осуществляться 9, 10 июня. При этом учитывается режим работы подразделений почтовой связи», — сообщили в Омском отделении ПФР.
По обычному графику пенсии получат только те, кому выплаты зачисляются на банковский счет.