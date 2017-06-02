Герман Греф посулил России «десятилетие надежд»

«Следующее десятилетие пока — то, что прозвучало здесь, — это десятилетие надежд. Надежд на экономические реформы и на восстановление темпов экономического роста», — заявил Греф журналистам после делового завтрака Сбербанка на Петербургском экономическом форуме.

По его мнению, рост экономики на 1% в год — очень низкий показатель. «Минимальная амбиция должна быть не меньше 6−6,5%», — считает глава Сбербанка.

Кроме того, Греф заявил, что программа экономического развития России, разработанная Центром стратегических разработок Алексея Кудрина, не имеет альтернатив. Другие программы, по его мнению, нереализуемы.

«Я не вижу никакой возможности прибегать к тем методам, которые предлагаются к программе “Столыпинского клуба”, или программе, которая предлагается группой авторов из Академии наук», — заявил Греф.

Надежды и потери

Ранее глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин заявил, что прошедшее десятилетие, когда экономический рост России в среднем составлял 1%, стало для страны «потерянным».