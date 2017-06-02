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12:56 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Герман Греф посулил России «десятилетие надежд»

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что следующая декада станет для России «десятилетием надежд».

Источник: РИА "Новости"

«Следующее десятилетие пока — то, что прозвучало здесь, — это десятилетие надежд. Надежд на экономические реформы и на восстановление темпов экономического роста», — заявил Греф журналистам после делового завтрака Сбербанка на Петербургском экономическом форуме.

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По его мнению, рост экономики на 1% в год — очень низкий показатель. «Минимальная амбиция должна быть не меньше 6−6,5%», — считает глава Сбербанка.

Кроме того, Греф заявил, что программа экономического развития России, разработанная Центром стратегических разработок Алексея Кудрина, не имеет альтернатив. Другие программы, по его мнению, нереализуемы.

«Я не вижу никакой возможности прибегать к тем методам, которые предлагаются к программе “Столыпинского клуба”, или программе, которая предлагается группой авторов из Академии наук», — заявил Греф.

Надежды и потери

Ранее глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин заявил, что прошедшее десятилетие, когда экономический рост России в среднем составлял 1%, стало для страны «потерянным».

В начале недели Кудрин представил свою стратегию развития Владимиру Путину. После встречи с президентом экс-министр финансов в интервью Bloomberg сказал, что власти не готовы к проведению необходимых реформ.

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«Россия катастрофически теряет время. К сожалению, власти осознают необходимость проведения структурных изменений очень медленно», — сказал Кудрин.

Накануне в ходе ПМЭФ Кудрин заявил, что без новой внешней политики и выстраивания внешних коммуникаций «на совершенно новом уровне» у России не получится добиться роста экономики даже на 3%.

По мнению Кудрина, России необходимо как минимум в два раза увеличить свой несырьевой экспорт и приватизировать весь нефтяной сектор в ближайшие 7−8 лет.

С последним утверждением не согласился помощник президента Андрей Белоусов. Он заявил, что относится к такому предложению «остро отрицательно».

В Кремле заявили, что вопрос о полной приватизации нефтяных компаний в ближашие годы не рассматривается. «Насколько мне известно, у правительства пока таких планов нет», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
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