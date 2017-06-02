«Новогор» предупредил о плановых отключениях воды в июне

Компания «Новогор-Прикамье» предупреждает об отклюдчении воды в некоторых районах города Перми.

3 июня с 9.00 до 19.30 без воды останутся жители Индустриального района. Планируется отключить водовод по ул. Космонавта Леонова, 56.

Под отключение попадают:

ул. Геологов, 3, 4а, 5, 7 (д/сад), 9, 15, 19а, 19, 29/2,

ул. Леонова, 48а,

ул. Власова, 37,

ул. Свиязева, 35, 37, 37а, 39, 39а, 39/1, 39/2, 58,

ул. Глинки, 8 (ЦТП), 4, 6, 8,10.

ч/сектор по ул. Разведчиков, 25−51,

ул. Ремонтная 1-я, 1−11,

ул. Ремонтная 2-я, 2−27.

7 июня с 10 до 17 часов не будет воды в Кировском районе из-за отключения по адресу: ул. Светлогорская, 1а.

Краны пересохнут у жителей района по адресам:

— ч/сектор пос. Кирова;.

— ул. Гаревая 1-я, 2-я, 3-я,

— ул. Высокая 6 (школа).

На следующий день с 9 часов отключат воду по улице Сивашская.

Без воды останутся:

— ул. Хвойная 3, 3а, 14, 12,

— ул. Саянская 3, 5, 7, 9,

— ул. Рощинская 4, 6, 8, 10,

— ул. Сивашская 8, 6, 8/1,

— ул. Лужская 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16,

— ул. Ядринская 18, 16, 12, 10, 6,

— ул. Щигровская 10, 4, 4а, 18а.

9 июня с 15 часов на сутки отключат водоснабжение в Мотовилихинском районе.

Без воды:

— ул. Фокинская, 29,31,49,

— ул. Марата, 4, — ул. Колыбалова, 24,26,28;.

ЖК’Вишневый: ул. Лядовская, 125,127,127а, 127б;.

— ул. Стольникова, 3−105, 10−106;.

— ул. Гарцовская, 5−53, 2−42;.

— ул. Февральская, 3−71,6−58,

— ул. Лядовская, 1−39,4−34,

— ул. Копылова, 3−35,10−78,

— ул. С. Большевиков, 2−72,3−65.

— ул. Крайпрудская, 4−102, 9−87;.

— ул. Колыбалова, 1−53,4−46;.

— ул. Народная, 2−50,5−37;.

— ул. Фокинская, 1−67,6−78;.

— ул. П. Морозова;.

— ул. К. Либкнехта;.

— ул. Р. Люксембург;.

— ул. Пугачевская;.

— ул. Марата;.

— ул. Поваренный лог;.

— ул. Валайская;.

— ул. Кувинская; — ул. Сельскохозяйственная;.

— ул. Алексеевская, 53−111, 48−112;.

— ул. Пролетарская, 95−171,116−172;.

— ул. Восстания, 91−167,112−188;.

— ул. Республиканская, 58−142, 67−163;.

— ул. Борчаниновская;.

— ул. Губахинская;.

— ул. Лбова;.

— ул. Лузенина, 4−52, 5−53;.

— ул. Кузнецова,

— ул. Нагорная 5−58;.

— ул. Володарского;.

— ул. Урицкого;.

— ул. Пигасовская.

— ул. Сельскохозяйственная, 25,

— ул. Борчаниновская, 28, — ул. Егоршинская;.

— 1-ый Сухоложский проезд;.

— 2-ой Сухоложский проезд.

Дополнительную информацию можно получить по телефону 068 или 2100−680 (для звонков с мобильных тел.).