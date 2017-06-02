«Новогор» предупредил о плановых отключениях воды в июне
С 3 по 9 июня жители разных районов останутся без водоснабжения.
С 3 по 9 июня жители разных районов останутся без водоснабжения.
Компания «Новогор-Прикамье» предупреждает об отклюдчении воды в некоторых районах города Перми.
3 июня с 9.00 до 19.30 без воды останутся жители Индустриального района. Планируется отключить водовод по ул. Космонавта Леонова, 56.
Под отключение попадают:
7 июня с 10 до 17 часов не будет воды в Кировском районе
Краны пересохнут у жителей района по адресам:
— ч/сектор пос. Кирова;.
— ул. Гаревая 1-я, 2-я, 3-я,
— ул. Высокая 6 (школа).
На следующий день с 9 часов отключат воду по улице Сивашская.
Без воды останутся:
— ул. Хвойная 3, 3а, 14, 12,
— ул. Саянская 3, 5, 7, 9,
— ул. Рощинская 4, 6, 8, 10,
— ул. Сивашская 8, 6, 8/1,
— ул. Лужская 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16,
— ул. Ядринская 18, 16, 12, 10, 6,
— ул. Щигровская 10, 4, 4а, 18а.
9 июня с 15 часов на сутки отключат водоснабжение в Мотовилихинском районе.
Без воды:
— ул. Фокинская, 29,31,49,
— ул. Марата, 4, — ул. Колыбалова, 24,26,28;.
ЖК’Вишневый: ул. Лядовская, 125,127,127а, 127б;.
— ул. Стольникова, 3−105, 10−106;.
— ул. Гарцовская, 5−53, 2−42;.
— ул. Февральская, 3−71,6−58,
— ул. Лядовская, 1−39,4−34,
— ул. Копылова, 3−35,10−78,
— ул. С. Большевиков, 2−72,3−65.
— ул. Крайпрудская, 4−102, 9−87;.
— ул. Колыбалова, 1−53,4−46;.
— ул. Народная, 2−50,5−37;.
— ул. Фокинская, 1−67,6−78;.
— ул. П. Морозова;.
— ул. К. Либкнехта;.
— ул. Р. Люксембург;.
— ул. Пугачевская;.
— ул. Марата;.
— ул. Поваренный лог;.
— ул. Валайская;.
— ул. Кувинская; — ул. Сельскохозяйственная;.
— ул. Алексеевская, 53−111, 48−112;.
— ул. Пролетарская, 95−171,116−172;.
— ул. Восстания, 91−167,112−188;.
— ул. Республиканская, 58−142, 67−163;.
— ул. Борчаниновская;.
— ул. Губахинская;.
— ул. Лбова;.
— ул. Лузенина, 4−52, 5−53;.
— ул. Кузнецова,
— ул. Нагорная 5−58;.
— ул. Володарского;.
— ул. Урицкого;.
— ул. Пигасовская.
— ул. Сельскохозяйственная, 25,
— ул. Борчаниновская, 28, — ул. Егоршинская;.
— 1-ый Сухоложский проезд;.
— 2-ой Сухоложский проезд.
Дополнительную информацию можно получить по телефону 068 или 2100−680 (для звонков с мобильных тел.).