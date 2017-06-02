Из Казани в Тбилиси отменили первый прямой авиарейс

Позже в своем твиттере генеральный директор туристической компании AVT Азамат Сабиров сообщил, что рейс отложен из-за отказа с российской стороны, предположительно до 20 июня.

При этом в пресс-службе казанского аэропорта заявили, что причины отмены рейса им неизвестны.

— Причины нам неизвестны — авиаперевозчики не всегда уведомляют аэропорты о причинах отмены тех или иных рейсов. В этой связи просим обращаться за комментариями к представителям авиакомпании, — говорится в сообщении казанского аэропорта.

Напомним, об открытие прямого авиарейса в Тбилиси стало известно еще в апреле. Сообщалось, что полеты будут осуществляться по понедельникам и пятницам. Стоимость перелета из Казани в Тбилиси составит от 6600 рублей, из Тбилиси в Казань от 8178 рублей. Примерно, билеты туда и обратно обойдутся в 13500 рублей.