Губернатор сообщил о повышении средней зарплаты волгоградцев до 25 739 рублей

Как сообщают ВДТВ в пресс-службе областной Думы, документ посвящен итогам деятельности аппарата управления областью в 2016 году.

Налоговые доходы во все уровни бюджета составили в сумме 131,5 млрд рублей (на 10,6% больше по сравнению с 2015 годом). Валовый региональный продукт составил 770,8 млрд рублей (в 2015 году — 735,3 млрд рублей).

Индекс промышленного производства продолжал расти и составил 102,2% к уровню 2015 года. В сельском хозяйстве индекс производства достиг 112,8%. Среднемесячная номинальная зарплата за 2016 год составила 25 739 рублей. К уровню 2015 года зафиксирован рост зарплаты на 7,6%.

В числе задач на 2017−2021 годы — формирование комплекса условий для продолжения роста валового регионального продукта. В 2017 году он должен достигнуть 864,5 млрд рублей, по итогам 2021 года — превысить 1 трлн рублей. Напомним, в 2016 году он составил 770,8 млрд рублей.

Целевой показатель по объему инвестиций — 257,5 млрд рублей в 2021 году (в 2017 году — 190 млрд.рублей). Это на 40% выше, чем по итогам 2016 года.