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14:31 (мск), источник: БЕЛТА

«Могилевлифтмаш» начал серийный выпуск эскалаторов

Первые два эскалатора поставлены в торговые объекты Москвы, монтаж еще двух ведется в городе Орел Российской Федерации.

2 июня, Могилев /Сергей Кулягин — БЕЛТА/. ОАО «Могилевлифтмаш» начало серийный выпуск эскалаторов, сообщили корреспонденту БЕЛТА на предприятии.

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Первые два эскалатора поставлены в торговые объекты Москвы, монтаж еще двух ведется в городе Орел Российской Федерации.

Проект по созданию новой продукции ОАО реализовало совместно со своим китайским партнером, который обладает серьезным опытом такого производства и современными технологиями. На территории «Могилевлифтмаша» с этой целью подготовлена производственная площадка в новом цехе непрофильной продукции, приобретено и смонтировано специализированное оборудование. Уже в первых изделиях степень локализации отечественными комплектующими составила около 30%, а в ближайшем будущем она должна превысить рубеж в 50%.

«Создание нового производства обусловлено запросами рынка. Наши партнеры, заказывая лифты, хотели бы получить в комплексе и другое оборудование. Для них это более удобно и выгодно, когда одна компания будет осуществлять ремонт и сервисное обслуживание всего оборудования. Тем более что новая продукция сегодня востребована как на внутреннем, так и внешнем рынках в том числе в связи с активным строительством крупных торгово-развлекательных центров, строительством и развитием метрополитенов», — отметили на предприятии.

На сегодняшний день достигнуты договоренности об установке эскалаторов на объектах в России и Беларуси, интерес к новинке уже проявили партнеры в Казахстане.

«Могилевлифтмаш» является ведущим производителем лифтового оборудования в странах СНГ, выпускает лифты: пассажирские (от 225 до 1275 кг), грузовые (от 100 до 6300 кг), грузопассажирские, больничные и нестандартные лифты, а также лифтовое оборудование и запасные части для ремонта, замены и модернизации старых лифтов, непрофильное оборудование и потребительские товары. Предприятие основано в 1966 году (преобразовано в ОАО в 2013-м). Здесь работает около 4,5 тыс. человек. -0-

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