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14:16 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии салаватская фирма недоплатила 27 млн рублей налогов

УФА, 2 июн 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Башкирии закончилось следствие по делу о неисполнении обязанностей налогового агента в отношении бывшего директора салаватской строительно-монтажной фирмы.

Как сообщили в СКР по республике, с октября 2014-го по май 2015 года организация удержала из зарплаты работников свыше 27 млн рублей налога на доходы физических лиц. Это было выявлено в ходе налоговой проверки. Свои действия директор объяснил нежеланием ухудшать финансовое положение предприятия.

В ходе расследования уголовного дела руководитель возместил часть причиненного бюджету ущерба в размере более 13 миллионов рублей. Для обеспечения полного возмещения долга суд наложил арест на дебиторскую задолженность предприятия в 14,5 млн рублей. Это средства, причитающиеся фирме от партнеров.

Обвинительное заключение утверждено, дело направлено в суд. Уголовный кодекс предусматривает по данной статье крупный штраф, принудительные работы, лишение свободы до 6 лет.

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