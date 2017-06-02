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17:56 (мск), источник: Коммерсантъ

Ростовская область заняла 16 место в Национальном рейтинге инвестиционного климата

В рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ Ростовская область заняла 16 место. Рейтинг размещен на официальном сайте Агентства стратегических инициатив.

Донской регион улучшил свои позиции на восемь пунктов по сравнению с прошлым годом. Краснодарский край остался на седьмом месте. Лидерами рейтинга стали Республика Татарстан, Чувашская Республика и Москва.

Рейтинг состоит из 45 показателей, которые группируются в 17 факторов, составляющих четыре направления: качество предоставления госуслуг, эффективность институтов для бизнеса, наличие и качество инфраструктуры, поддержка малого предпринимательства. Получение информации по показателям осуществлялось путем проведения опросов предпринимателей и экспертов, а также с использованием статистических данных.

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