Голодец сочла прогноз о нулевом росте пенсий неоправданным и необоснованным

Источник: РИА "Новости"

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU — Вице-премьер Ольга Голодец считает неоправданным макропрогноз до 2035 года о практически нулевом росте пенсии.

Считаю неоправданным и необоснованным. У нас принята стратегия пенсионной системы, которая предусматривает, что уже к 2030 году мы должны достичь 2,5 прожиточных минимумов в пенсии. Ольга Голодец Вице-премьер правительства РФ

Она добавила, что в ближайшее время стоит задача приблизиться к двум прожиточным минимумам. «Это 16400. Это наша задача на ближайший период. 2−3 года — максимум, который мы можем себе позволить на достижение этой цели», — сказала вице-премьер.

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31 мая газета «Ведомости» сообщила, что Минэкономразвития при расчете целевого варианта долгосрочного макропрогноза до 2035 года закладывает предложение по повышению пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, а для женщин — до 63 лет. Источник в финансово-экономическом блоке правительства сказал «Интерфаксу», что пока долгосрочного прогноза как такового нет, это лишь технические таблицы с расчетами, при этом многое в них еще не учтено. А помимо целевого сценария разрабатывается и базовый вариант долгосрочного прогноза. «Ведомости» в свою очередь писали, что в целевой вариант макропрогноза-2035, предполагающий повышение экономического роста России до темпов выше среднемировых, Минэкономразвития закладывает почти нулевой реальный рост пенсий на ближайшие 20 лет. Повышать темп роста экономики в целевом варианте предлагается за счет увеличения численности занятых, повышения инвестиционной активности и производительности труда.

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