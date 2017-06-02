Голодец сочла прогноз о нулевом росте пенсий неоправданным и необоснованным
Ранее СМИ сообщили о макропрогнозе Минэкономразвития, согласно которому пенсии даже к 2035 году останутся ниже уровня 2013 года.
Ранее СМИ сообщили о макропрогнозе Минэкономразвития, согласно которому пенсии даже к 2035 году останутся ниже уровня 2013 года.
Москва. 2 июня. INTERFAX.RU —
Считаю неоправданным и необоснованным. У нас принята стратегия пенсионной системы, которая предусматривает, что уже к 2030 году мы должны достичь 2,5 прожиточных минимумов в пенсии.
Она добавила, что в ближайшее время стоит задача приблизиться к двум прожиточным минимумам.
«Это 16400. Это наша задача на ближайший период. 2−3 года — максимум, который мы можем себе позволить на достижение этой цели», — сказала
31 мая газета «Ведомости» сообщила, что Минэкономразвития при расчете целевого варианта долгосрочного макропрогноза до 2035 года закладывает предложение по повышению пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, а для женщин — до 63 лет. Источник в
«Ведомости» в свою очередь писали, что в целевой вариант макропрогноза-2035, предполагающий повышение экономического роста России до темпов выше среднемировых, Минэкономразвития закладывает почти нулевой реальный рост пенсий на ближайшие 20 лет. Повышать темп роста экономики в целевом варианте предлагается за счет увеличения численности занятых, повышения инвестиционной активности и производительности труда.
Рост занятости достигается в том числе за счет повышения пенсионного возраста — до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин, следует из представленных в прогнозе демографических параметров. Издание напоминает, что повысить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин предлагает Центр стратегических разработок (ЦСР) под руководством Алексея Кудрина.
Число пенсионеров к 2035 году в случае повышения пенсионного возраста сокращается на 23%, или на 7 млн человек, в сравнении с 2017 годом (без реформы — увеличивается на 5,4 млн человек) при росте занятых на 1 млн (без реформы — сокращение на 3,2 млн).
При этом газета отмечает, что повышение пенсионного возраста сопровождается резким падением уровня пенсий: их отношение к зарплате (коэффициент замещения) падает с текущих 35% до 22%.