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14:09 (мск), источник: Интерфакс

Голодец сочла прогноз о нулевом росте пенсий неоправданным и необоснованным

Ранее СМИ сообщили о макропрогнозе Минэкономразвития, согласно которому пенсии даже к 2035 году останутся ниже уровня 2013 года.

Источник: РИА "Новости"

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU — Вице-премьер Ольга Голодец считает неоправданным макропрогноз до 2035 года о практически нулевом росте пенсии.

Считаю неоправданным и необоснованным. У нас принята стратегия пенсионной системы, которая предусматривает, что уже к 2030 году мы должны достичь 2,5 прожиточных минимумов в пенсии.
Ольга Голодец
Вице-премьер правительства РФ

Она добавила, что в ближайшее время стоит задача приблизиться к двум прожиточным минимумам.

«Это 16400. Это наша задача на ближайший период. 2−3 года — максимум, который мы можем себе позволить на достижение этой цели», — сказала вице-премьер.

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31 мая газета «Ведомости» сообщила, что Минэкономразвития при расчете целевого варианта долгосрочного макропрогноза до 2035 года закладывает предложение по повышению пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, а для женщин — до 63 лет. Источник в финансово-экономическом блоке правительства сказал «Интерфаксу», что пока долгосрочного прогноза как такового нет, это лишь технические таблицы с расчетами, при этом многое в них еще не учтено. А помимо целевого сценария разрабатывается и базовый вариант долгосрочного прогноза.

«Ведомости» в свою очередь писали, что в целевой вариант макропрогноза-2035, предполагающий повышение экономического роста России до темпов выше среднемировых, Минэкономразвития закладывает почти нулевой реальный рост пенсий на ближайшие 20 лет. Повышать темп роста экономики в целевом варианте предлагается за счет увеличения численности занятых, повышения инвестиционной активности и производительности труда.

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Рост занятости достигается в том числе за счет повышения пенсионного возраста — до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин, следует из представленных в прогнозе демографических параметров. Издание напоминает, что повысить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин предлагает Центр стратегических разработок (ЦСР) под руководством Алексея Кудрина.

Число пенсионеров к 2035 году в случае повышения пенсионного возраста сокращается на 23%, или на 7 млн человек, в сравнении с 2017 годом (без реформы — увеличивается на 5,4 млн человек) при росте занятых на 1 млн (без реформы — сокращение на 3,2 млн).

При этом газета отмечает, что повышение пенсионного возраста сопровождается резким падением уровня пенсий: их отношение к зарплате (коэффициент замещения) падает с текущих 35% до 22%.

Комментарии
6
да Лермонтов
Издание напоминает, что повысить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин предлагает Центр стратегических разработок (ЦСР) под руководством Алексея Кудрина....пока что мы видим стратегические разработки кудрина толкают страну и народ в регресс
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да Лермонтов
пока что мы видим упадок государственной жизни..рост безработицы ,рост бедности ..не будет у вас 2030 года с такой политикой
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Нью Васюки
ну теперь заживем !!!
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