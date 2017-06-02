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14:17 (мск), источник: Вести - Новосибирск

«Вести» узнали причины банкротства «Сибнефтегеофизики»

Новый управляющий одного из крупнейших должников по заработной плате — на сегодня это 70 миллионов рублей — «Сибнефтегеофизики» — приступил к работе и сегодня ищет способы, как выплатить долги — уже бывшим сотрудникам. Предприятие в стадии ликвидации. Как получилось, что один из лидеров в сфере геофизики — банкрот?

Источник: Вести - Новосибирск

Алексей Конторович, научный руководитель Института нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН: «Это была самодостаточная компания, которая строила новые корпус Пришли новые хозяева — и целенаправленно обанкротили великую сибирскую компанию».

«Сибнефетегеофизика» в этом году могла бы отметить 45-летний юбилей. До последнего времени входила в пятерку ведущих геофизических компаний страны. До середины 2000-х предприятием управляло государство. Потом появился частный собственник — столичный холдинг «Геотек». Контрольный пакет — 51% акций — остался у государства. В начале прошлого года «Росимущество» передает его «Росгеологии» — профильной госкорпорации. Заказы на сейсморазведку — со всех континентов. Появление такого хозяина-гиганта сулило новые проекты и процветание. В марте этого года «Сибнефтегеофизику» признали банкротом. Открыли конкурсное производство.

Вячеслав Богомолов, главный механик ОАО «Сибнефтегеофизика»: «Просто не верится, что могли такую контору, такого гиганта свалить».

Причину всех бед в «Росгеологии» видят в частном напарнике — компании «Геотек». Которая, как сказано в официальном ответе госкорпорации, до прошлого года единолично управляла организацией. Ошибки менеджмента, работа в убыток на протяжении нескольких лет, как итог — накопленные долги по кредитам и зарплате. Те, кто непосредственно управлял «Сибнефтегеофизикой», напротив, уверяют, тонущий корабль можно было спасти. И даже предлагали конкретные решения. Но гигант пошел ко дну.

Татьяна Целищева, корреспондент: «Сфера с миллиардными заказами. Профессиональный коллектив, многолетний опыт работы, современное оборудование. Как при таких условиях стать банкротом? Парадокс. Мы решили разгадать экономический ребус».

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