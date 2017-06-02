В график опрессовок в Челябинске внесли изменения
В Челябинске скорректировали график проведения опрессовок.
В Челябинске скорректировали график проведения опрессовок.
Дополнения внесли
Так, изменения коснулись домов, расположенных на улицах 250 лет Челябинску, Академика Королева, Академика Макеева, Академика Сахарова, Братьев Кашириных и Университетской набережной.
Напомним, второй этап опрессовок начнется во вторник, 6 июня. Под отключение попали пять районов города: Калининский, Курчатовский, Ленинский, Тракторозаводский и Центральный. Без горячей воды останутся в общей сложности 1275 жилых домов, 67 детсадов, 68 образовательных и 19 медицинских учреждений. Планируется, что работы продлятся до 20 июня.
«Максимальный срок отключения — две недели. Однако не исключено, что, как и в прошлом году, во многие дома горячая вода вернется раньше. В случае аварийных ситуаций и необходимости дополнительного ремонта срок опрессовки может быть продлен», — пояснили в городской администрации.