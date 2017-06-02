В график опрессовок в Челябинске внесли изменения

Дополнения внесли из-за отключения горячей воды в нескольких домах Центрального района, которые обслуживает котельная ООО «Теплоэнергосбыт», сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Так, изменения коснулись домов, расположенных на улицах 250 лет Челябинску, Академика Королева, Академика Макеева, Академика Сахарова, Братьев Кашириных и Университетской набережной.

Напомним, второй этап опрессовок начнется во вторник, 6 июня. Под отключение попали пять районов города: Калининский, Курчатовский, Ленинский, Тракторозаводский и Центральный. Без горячей воды останутся в общей сложности 1275 жилых домов, 67 детсадов, 68 образовательных и 19 медицинских учреждений. Планируется, что работы продлятся до 20 июня.

«Максимальный срок отключения — две недели. Однако не исключено, что, как и в прошлом году, во многие дома горячая вода вернется раньше. В случае аварийных ситуаций и необходимости дополнительного ремонта срок опрессовки может быть продлен», — пояснили в городской администрации.